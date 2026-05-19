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Este país europeo creó su primera bomba aérea guiada y podría depender menos de Estados Unidos en medio de la guerra

La Fuerza Aérea de Ucrania anunció el éxito de su primera bomba planeadora nacional, la Vyrivniuvach, lista para el combate tras completar todas las pruebas técnicas.

Hasta ahora, Ucrania dependía de los kits JDAM-ER suministrados por Estados Unidos y aliados europeos. Foto: IA/La República.
Hasta ahora, Ucrania dependía de los kits JDAM-ER suministrados por Estados Unidos y aliados europeos. Foto: IA/La República.
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La Fuerza Aérea de Ucrania anunció que su primera bomba planeadora guiada de producción nacional, denominada Vyrivniuvach (“Ecualizador”), ha superado con éxito todas las pruebas técnicas y está lista para su despliegue en combate. Este avance representa un hito en la industria militar del país, reduce la dependencia de municiones occidentales y fortalece su capacidad ofensiva.

Desarrollada durante 17 meses por la empresa tecnológica DG Industry y promovida mediante la plataforma gubernamental Brave1, fue concebida desde cero, sin basarse en modelos soviéticos ni en adaptaciones de sistemas occidentales.

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Según sus creadores, la munición está diseñada específicamente para las exigencias tácticas de la guerra moderna y resulta aproximadamente tres veces más económica que el sistema estadounidense JDAM-ER.

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Características de la nueva arma ucraniana

El arma cuenta con una ojiva de 250 kilogramos, suficiente para neutralizar fortificaciones e infraestructuras enemigas situadas a decenas de kilómetros tras las líneas del frente. Su sistema de guiado avanzado y control aerodinámico asegura precisión en cualquier condición meteorológica y a cualquier hora del día. Además, la preparación para su lanzamiento requiere apenas 30 minutos.

Durante las pruebas, la bomba fue lanzada desde un avión Su-24 Fencer, de origen soviético, pero también ha sido diseñada para integrarse con cazas occidentales transferidos recientemente a Ucrania, como los F-16 Fighting Falcon y los Dassault Mirage 2000, previo a un proceso de certificación adicional.

El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, confirmó que los pilotos ucranianos ya realizan simulacros tácticos para adaptar el sistema a escenarios reales de combate.

Amenaza y dependencia

Por su parte, Rusia adaptó bombas de la era soviética con alas y sistemas de guiado, y desarrolló modelos de hasta 3.000 kilogramos, capaces de atacar ciudades y posiciones militares desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas. Estas armas, de baja firma en radar y trayectoria impredecible, han planteado un desafío constante para la defensa ucraniana.

Hasta ahora, Ucrania dependía de los kits JDAM-ER suministrados por Estados Unidos y aliados europeos. Con la entrada en servicio de la Vyrivniuvach, Kiev puede contar con un armamento de precisión más económico, desarrollado en Ucrania y escalable en producción, lo que fortalece la independencia tecnológica en materia de defensa.

Además de la bomba planeadora, Ucrania avanza en programas de defensa complementarios, como el sistema antibalístico Freya y la adaptación del misil de largo alcance FP-9 para plataformas aéreas, con el objetivo de neutralizar amenazas de alta velocidad y ampliar la capacidad de ataque profundo sobre infraestructura crítica enemiga.

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