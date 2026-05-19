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Corte de La Libertad y Sunarp realizaron taller sobre publicidad registral

La Corte de La Libertad y Sunarp desarrollaron taller virtual sobre publicidad registral e interoperabilidad de sistemas judiciales.

El taller, coorganizado con la SUNARP, es liderado por el juez superior Juan Pedreros Vega y busca profundizar en temas registrales. Fuente: facebook.
El taller, coorganizado con la SUNARP, es liderado por el juez superior Juan Pedreros Vega y busca profundizar en temas registrales. Fuente: facebook.
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La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, liderada por el juez superior titular Juan Pedreros Vega, desarrolló con éxito el primer taller virtual “Publicidad registral y sistemas de interoperabilidad”, coorganizada con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP.

Este evento académico culminará el 19 de mayo, con la ponencia del técnico en sistemas de la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona Registral N.° V, Elder Zavaleta Veneros, quien expondrá sobre 'Inscripción de actos procesales mediante el Módulo Sunarp del SIJ'.

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