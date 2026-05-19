Corte de La Libertad y Sunarp realizaron taller sobre publicidad registral
La Corte de La Libertad y Sunarp desarrollaron taller virtual sobre publicidad registral e interoperabilidad de sistemas judiciales.
La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, liderada por el juez superior titular Juan Pedreros Vega, desarrolló con éxito el primer taller virtual “Publicidad registral y sistemas de interoperabilidad”, coorganizada con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP.
Este evento académico culminará el 19 de mayo, con la ponencia del técnico en sistemas de la Unidad de Tecnología de la Información de la Zona Registral N.° V, Elder Zavaleta Veneros, quien expondrá sobre 'Inscripción de actos procesales mediante el Módulo Sunarp del SIJ'.