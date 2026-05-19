Condenan a cadena perpetua a secuestradores de empresario trujillano Iván Díaz

El grupo criminal exigió 250 mil soles como rescate por la liberación de Diaz, quien sufrió agresiones durante el tiempo que permaneció en cautiverio. Fuente: facebook.

El grupo criminal exigió 250 mil soles como rescate por la liberación de Diaz, quien sufrió agresiones durante el tiempo que permaneció en cautiverio. Fuente: facebook.

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Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo condenaron a cadena perpetua a los secuestradores del empresario trujillano Iván Díaz.

José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert fueron declarados culpables de mantener en cautiverio al empresario y lesionarlo gravemente en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de obtener los S/250 mil solicitados para su liberación.