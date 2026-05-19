Condenan a cadena perpetua a secuestradores de empresario trujillano Iván Díaz
Cuatro personas fueron sentenciadas a cadena perpetua por secuestrar y torturar al empresario Iván Díaz para exigir S/250 mil.
Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo condenaron a cadena perpetua a los secuestradores del empresario trujillano Iván Díaz.
José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert fueron declarados culpables de mantener en cautiverio al empresario y lesionarlo gravemente en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de obtener los S/250 mil solicitados para su liberación.