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Judicialidad

Condenan a cadena perpetua a secuestradores de empresario trujillano Iván Díaz

Cuatro personas fueron sentenciadas a cadena perpetua por secuestrar y torturar al empresario Iván Díaz para exigir S/250 mil.

El grupo criminal exigió 250 mil soles como rescate por la liberación de Diaz, quien sufrió agresiones durante el tiempo que permaneció en cautiverio. Fuente: facebook.
El grupo criminal exigió 250 mil soles como rescate por la liberación de Diaz, quien sufrió agresiones durante el tiempo que permaneció en cautiverio. Fuente: facebook.
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Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo condenaron a cadena perpetua a los secuestradores del empresario trujillano Iván Díaz.

José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert fueron declarados culpables de mantener en cautiverio al empresario y lesionarlo gravemente en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de obtener los S/250 mil solicitados para su liberación.

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