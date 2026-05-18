Alexander Grey, jefe adjunto de la MOE UE, detalló que 150 observadores supervisarán la segunda vuelta. | X de la MOE UE

Alexander Grey, jefe adjunto de la MOE UE, detalló que 150 observadores supervisarán la segunda vuelta. | X de la MOE UE

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) contará con 150 observadores para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en el Perú. El 18 de mayo, se inició el despliegue de 50 observadores de largo plazo en todas las regiones del país, en aras de la transparencia del proceso electoral.

De acuerdo con Alexander Gray, jefe adjunto de la misión, la llegada de los observadores se dará en diferentes fechas para fiscalizar el desarrollo del sufragio. Además, días antes de la elección presidencial se sumarán 80 supervisores más.

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“Hoy estamos desplegando 50 observadores de largo plazo. Más cerca a las elecciones vamos a desplegar unos 80 observadores más para reforzar nuestros números para la misma jornada electoral que vamos a tener unos 150 observadores desplegados por todo el país”, indicó

El grupo de supervisores está conformado por integrantes de Canadá, Noruega y Estados miembros de la UE. Este equipo se suma a los 10 expertos que residen en la capital desde finales de febrero y permanecerán en el país hasta que concluyan oficialmente los comicios.

Los observadores forman parte de la delegación de miembros del Parlamento Europeo, así como de ciudadanos de las embajadas de los Estados miembros de la UE y de los países socios en Perú.

Además, una de las integrantes de la misión electoral indicó que “de momento, hay dos [observadores] por departamento”. Sin embargo, esta cifra puede variar con la llegada de más supervisores.

Reuniones con partidos

De cara a la segunda vuelta, el jefe adjunto de la UE señaló que hubo reuniones con los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Nos vamos a seguir reuniendo con ellos tanto en la capital como en las regiones, siguiendo sus campañas por todo el país. (…) Nos hemos encontrado con ellos y hay una buena disposición de su parte”.

De igual manera, el representante de la Unión Europea brindó recomendaciones para evitar fallas en este proceso. Gray mencionó que se deben anticipar soluciones para evitar cualquier percance. En esa línea, pidió “a las autoridades electorales redoblar sus esfuerzos. Siempre tener un plan B y un plan C para evitar los errores que fueron cometidos principalmente en la capital en la primera vuelta”.

Rechazo a la narrativa de fraude electoral

Otro tema que aclaró el jefe adjunto de la UE fue el supuesto fraude, postura que se ha difundido especialmente por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial, quien rechazó su curul en la Cámara Alta al no reconocer la validez del proceso. Sobre este discurso, Gray señaló que no se ha detectado ningún indicio de fraude.

“En el transcurso de nuestro tiempo acá no hemos constatando que ha habido irregularidades sistemáticas o extendidas que puede llegar a resultar en fraude”.

Adicionalmente, el representante de la Unión Europea exhortó a los candidatos a que el proceso se lleve de manera respetuosa y pidió “no emitir cometarios de violencia o amenazas”.

Objetivo de la Misión de Observación Europea

Gray resaltó la importancia de fiscalizar el desarrollo de los comicios en Perú, con el fin de fortalecer la confianza pública y fomentar la transparencia del proceso.

“La Unión Europea fue invitada a observar las elecciones por el Gobierno del Perú y las autoridades electorales. La Misión no está en el Perú para interferir en el proceso, sino para observar y recomendar mejora”. Además, se mostró comprometido con el respeto al voto libre. “[El objetivo es que] los ciudadanos, que ya demostraron su firme compromiso con la democracia y los valores cívicos el 12 de abril, puedan elegir libremente y sin injerencias entre los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta”.

El trabajo de la delegación se regirá por códigos internacionales de neutralidad, autonomía y respeto a la soberanía. La labor de los observadores abarca desde el padrón electoral y la inscripción de los postulantes hasta el comportamiento de los medios de comunicación y las redes sociales en campaña. Asimismo, incluye el escrutinio final y la resolución de las quejas legales que se presenten.

Los observadores presentarán un balance con sus conclusiones preliminares el 9 de junio mediante una conferencia de prensa en Lima. El proceso de observación culmina con la entrega de un informe, el cual incluirá la evaluación total sobre cómo se desarrollaron las elecciones y será presentado a las autoridades electorales. Además, el documento final también incluye propuestas concretas para fortalecer futuros comicios.

¿De qué se encargan los observadores de la MOE UE?

Existen dos tipos de observadores: de corto plazo, grupo que llega para la jornada electoral del 7 de junio, y de largo plazo, que inicia sus labores semanas antes para evaluar la gestión previa al día de la votación.

Los observadores cumplen la función de evaluar y fiscalizar todos los aspectos del proceso electoral:

▪ El marco legal y su implementación

▪ La administración electoral, su transparencia e imparcialidad

▪ La campaña electoral y su financiación

▪ El registro de votantes y la inscripción de candidaturas

▪ El contexto político

▪ La contribución de la sociedad civil al proceso electoral

▪ El papel de los medios de comunicación y de las redes sociales durante la campaña electoral

▪ El respeto de los derechos fundamentales en materia electoral, con especial atención a los grupos más vulnerables

▪ La votación, el escrutinio y la publicación de los resultados

▪ El contencioso electoral



