HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Política

Bancadas de izquierda respaldan protesta universitaria contra alza de pensiones y reelección de autoridades

El pronunciamiento exige respetar las manifestaciones y no iniciar procedimientos disciplinarios a ningún estudiante involucrado, tras darse a conocer la denuncia penal presentada por la actual rectora, Jeri Ramón, contra los universitarios.

Bancadas de izquierda apoyan protesta de estudiantes universitarios.
Bancadas de izquierda apoyan protesta de estudiantes universitarios. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un grupo de congresistas se pronunció a favor de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. Los legisladores, entre ellos el actual candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, manifestaron su rechazo a la "elitización" universitaria y exigieron a las autoridades universitarias que establezcan diálogo y el cese de cualquier forma de amedrentamiento contra el alumnado.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el documento, los legisladores critican el nuevo sistema de escalas de pensiones implementado en la PUCP. Sobre ello, señalaron que el aumento en el costo y la reducción de nueve a solo cuatro escalas afecta el sistema de becas. Además, cuestionaron que la educación se trate como "una mercancía" y no como un derecho.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La educación como derecho humano y fundamental, tiene una función social innegable: fomentar el desarrollo del país y de los ciudadanos, a través de la difusión del conocimiento, la investigación y el debate. En ese sentido, no constituye una mercancía más que pueda, a la larga, beneficiar a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías".

PUEDES VER: Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan oficialmente a segunda vuelta

lr.pe

El comunicado expresa un respaldo a las medidas adoptadas por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos frente a intentos de vulnerar las elecciones internas. Los congresistas indicaron que la manifestación universitaria se debe respetar y resaltaron la necesidad de llegar al diálogo.

"La lucha estudiantil es legítima en todos los contextos y en cada región del país y esperamos se tiendan siempre puentes de diálogo con su representación", se lee.

Los parlamentarios exigieron a las autoridades no iniciar procesos disciplinarios contra los estudiantes que participan en estas manifestaciones, después de que la actual rectora presentara una denuncia penal contra los alumnos.

El documento cuenta con las firmas de los siguientes congresistas: Roberto Sánchez, Hamlet Echevarría, Elizabeth Taipe, Flavio Cruz, Jaime Quito, Sigrid Bazán, María Agüero, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Elías Varas, Susel Paredes e Isabel Cortez.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Minería ilegal disparó alertas en el sector financiero por más de US$6.000 millones

Minería ilegal disparó alertas en el sector financiero por más de US$6.000 millones

LEER MÁS
Chota, San Borja y Huaral: los escenarios que han planteado Sánchez y Fujimori para debatir en segunda vuelta

Chota, San Borja y Huaral: los escenarios que han planteado Sánchez y Fujimori para debatir en segunda vuelta

LEER MÁS
EN VIVO Resultados ONPE al 100%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 100%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025