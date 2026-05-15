Bancadas de izquierda respaldan protesta universitaria contra alza de pensiones y reelección de autoridades

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un grupo de congresistas se pronunció a favor de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. Los legisladores, entre ellos el actual candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, manifestaron su rechazo a la "elitización" universitaria y exigieron a las autoridades universitarias que establezcan diálogo y el cese de cualquier forma de amedrentamiento contra el alumnado.

En el documento, los legisladores critican el nuevo sistema de escalas de pensiones implementado en la PUCP. Sobre ello, señalaron que el aumento en el costo y la reducción de nueve a solo cuatro escalas afecta el sistema de becas. Además, cuestionaron que la educación se trate como "una mercancía" y no como un derecho.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La educación como derecho humano y fundamental, tiene una función social innegable: fomentar el desarrollo del país y de los ciudadanos, a través de la difusión del conocimiento, la investigación y el debate. En ese sentido, no constituye una mercancía más que pueda, a la larga, beneficiar a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías".

El comunicado expresa un respaldo a las medidas adoptadas por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos frente a intentos de vulnerar las elecciones internas. Los congresistas indicaron que la manifestación universitaria se debe respetar y resaltaron la necesidad de llegar al diálogo.

"La lucha estudiantil es legítima en todos los contextos y en cada región del país y esperamos se tiendan siempre puentes de diálogo con su representación", se lee.

Los parlamentarios exigieron a las autoridades no iniciar procesos disciplinarios contra los estudiantes que participan en estas manifestaciones, después de que la actual rectora presentara una denuncia penal contra los alumnos.

El documento cuenta con las firmas de los siguientes congresistas: Roberto Sánchez, Hamlet Echevarría, Elizabeth Taipe, Flavio Cruz, Jaime Quito, Sigrid Bazán, María Agüero, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Elías Varas, Susel Paredes e Isabel Cortez.