La psicología desmonta el mito de la crianza en los años 60 y 70: los niños no se volvieron más fuertes por sus padres, sino porque aprendieron a sobrevivir sin ellos

El exceso de control parental se asocia con altos niveles de ansiedad y depresión en jóvenes, según un estudio. | Foto: Andina

El exceso de control parental se asocia con altos niveles de ansiedad y depresión en jóvenes, según un estudio. | Foto: Andina

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Durante las décadas de 1960 y 1970, millones de niños crecieron con un nivel de independencia que hoy resulta poco común. Ir solos al colegio, resolver conflictos sin intervención adulta y escuchar frases como “volvé antes de la cena” formaban parte de una rutina donde la supervisión constante prácticamente no existía. Según recientes investigaciones en psicología, esa experiencia cotidiana habría influido directamente en la capacidad emocional que muchos desarrollaron en la adultez.

Un metaanálisis publicado en la revista científica Development and Psychopathology concluyó que el exceso de control parental puede relacionarse con mayores niveles de ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes. El estudio fue dirigido por Qi Zhang, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Wongeun Ji, de la Universidad Global de Handong, quienes analizaron 52 investigaciones independientes realizadas en distintos países y culturas.

El estudio que vincula la sobreprotección parental con ansiedad y depresión

La investigación encontró una relación estadísticamente significativa entre la crianza sobreprotectora y diversos problemas emocionales en jóvenes de aproximadamente 20 años. Los especialistas detectaron patrones similares en estudios realizados en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, lo que reforzó la consistencia de los resultados obtenidos.

Según los autores, la sobreprotección no se limita a una crianza atenta, sino que aparece cuando los adultos intervienen constantemente en problemas cotidianos que los niños podrían resolver por sí mismos. Entre esos comportamientos figuran mediar en cada conflicto escolar, controlar todas las decisiones o evitar que los menores enfrenten frustraciones normales de la vida diaria.

Otra revisión científica publicada en Frontiers in Psychology en 2022 llegó a conclusiones similares. El trabajo liderado por Stine L. Vigdal, de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Oeste de Noruega, revisó 38 estudios sobre crianza controladora y detectó vínculos frecuentes con ansiedad y depresión, aunque aclaró que todavía existen limitaciones para establecer una relación causal definitiva.

¿Por qué la autorregulación emocional se volvió clave en el desarrollo infantil?

Los especialistas sostienen que uno de los factores centrales detrás de estos hallazgos es la autorregulación emocional, es decir, la capacidad de gestionar emociones y resolver dificultades sin ayuda inmediata de un adulto. Para los investigadores, esta habilidad no es innata, sino que se desarrolla a través de experiencias repetidas donde los niños enfrentan frustraciones, errores y conflictos cotidianos.

Marc Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, explicó que la regulación emocional se aprende cuando las personas atraviesan momentos incómodos y encuentran maneras de manejarlos por sí mismas. Desde esta perspectiva, intervenir antes de tiempo puede limitar oportunidades importantes de aprendizaje emocional.

Los investigadores también diferenciaron la independencia apropiada para cada edad de la negligencia parental. Permitir que un niño gestione una mala nota, resuelva desacuerdos con amigos o aprenda a tolerar el fracaso no implica abandono, sino espacios de autonomía que podrían fortalecer la resiliencia. Aunque los efectos detectados en los estudios fueron moderados, los autores concluyeron que reducir conductas excesivamente controladoras podría contribuir a mejorar la salud mental en combinación con otros factores sociales y familiares.