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Campaña de candidato colombiano Iván Cepeda se ve envuelta en una denuncia sobre aportes incorrectamente justificados

Documentos revelan que la empresa Samat Publicidad S. A. S. reportó donaciones que superan los 725 millones de pesos colombianos, sin justificar su capacidad económica ante la Cámara de Comercio.

La acusación señala presuntos aportes incorrectamente justificados por parte de Javier Antonio Pérez Páez. Foto: AFP.
La acusación señala presuntos aportes incorrectamente justificados por parte de Javier Antonio Pérez Páez. Foto: AFP.
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La campaña electoral de Iván Cepeda, candidato favorito del presidente colombiano Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escrutinio público tras una denuncia presentada por Juan Martín Bravo, exconcejal de Cali, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía. La acusación señala presuntos aportes incorrectamente justificados por parte de Javier Antonio Pérez Páez al partido.

Entre las contribuciones reportadas ante el Fondo Nacional de Financiación Política, se asegura que Samat Publicidad S. A. S., compañía del empresario barranquillero, realizó una supuesta donación de 609.399 millones de pesos y un aporte adicional de 116.151 millones de pesos a nombre del empresario. En total, figura un registro de más de 725 millones de pesos, los cuales fueron usados por Pacto Histórico.

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Según el informe presentado por Semana, este monto fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral y habría sido utilizado en publicidad. “Por un lado, el empresario concedió un crédito en especie por la elaboración de 300.000 periódicos tamaño 32 cm x 44 cm, la elaboración de 220.000 hojas volantes, otros 190.000 volantes, 54 pendones, entre otros. Por otro, la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color”, explica el medio.

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La campaña de Iván Cepeda y los aportes incorrectamente justificados

Si bien tanto el ingreso de dinero como su utilización fueron reportados a los entes pertinentes, la irregularidad recae en la fuente de origen. La empresa de publicidad que supuestamente brindó los millonarios montos para la campaña electoral cuenta con un capital registrado ante la Cámara de Comercio de apenas 20 millones de pesos, lo que haría económicamente imposible la donación.

A este desbalance se le suman las declaraciones de Pérez Páez para Semana, en las cuales descartó haber realizado el aporte, aunque sí admitió que la cédula que aparece en el certificado es de él. “Les vendí y lo hice a través de crédito. El trato consistió en que ellos (el Polo Democrático) me pagarían cuando les entreguen el dinero por la reposición de votos”, explicó.

“No tengo plata para donar. Tengo mis facturas y las entregué a la campaña”, complementó el barranquillero, quien cree que hubo un error en la campaña de Cepeda en el reporte de los gastos o del CNE en la publicación de la información.

Por otra parte, reveló que la persona que lo contactó en un inicio fue el secretario general del Polo Democrático, Antonio Peñalosa, según confirmó para el medio colombiano: “Llevo trabajando con ese partido más de diez años”.

El favorito de Gustavo Petro

Esta acusación, a pocas semanas de las elecciones en Colombia, podría nublar con cuestionamientos la candidatura de Cepeda, quien es la figura principal del oficialismo. Sin embargo, la postulación ya sobrevivió incluso al descontento existente con el actual gobierno de Gustavo Petro.

Cabe indicar que el mandatario colombiano incluso reveló que fue él quien le propuso al senador convertirse en el candidato presidencial del Pacto Histórico. “Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”, recalcó.

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