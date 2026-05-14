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Xi Jinping advierte a Donald Trump que Taiwán puede llevar a China y Estados Unidos a un conflicto peligroso

Durante su primer encuentro como parte de su visita a Pekín, Trump también puso en agenda la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Xi Jinping advirtió a Donald Trump sobre el manejo de la cuestión de Taiwán, destacando que podría llevar a un conflicto entre China y Estados Unidos
Xi Jinping advirtió a Donald Trump sobre el manejo de la cuestión de Taiwán, destacando que podría llevar a un conflicto entre China y Estados Unidos | AFP
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El presidente Xi Jinping advirtió este jueves a Donald Trump que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría empujar a China y Estados Unidos hacia un "conflicto" y colocar la relación bilateral en una situación "muy peligrosa". La declaración marcó el momento más tenso de la cumbre celebrada en Pekín entre ambos mandatarios, en medio de disputas comerciales, desacuerdos geopolíticos y tensiones militares en Asia.

"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones. Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto", añadió el líder del Partido Comunista durante una reunión de más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza Tiananmén.

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Por su parte, Trump inició el encuentro con un tono cordial. Definió a Xi Jinping como un "gran líder" y un "amigo", además de asegurar que tendrían "un futuro fantástico juntos". Sin embargo, detrás de la ceremonia y de la alfombra roja desplegada, la cumbre dejó en evidencia el peso que mantiene Taiwán dentro de la tensión geopolítica entre las dos principales economías del planeta.

El mandatario chino insistió en que Washington debe actuar con "extrema cautela" respecto a la isla autónoma, a la que Pekín considera parte de su territorio. Estados Unidos reconoce al gigante asiático bajo la política de "Una sola China", pero sostiene vínculos no oficiales con Taiwán y está obligado por ley a suministrar armas defensivas.

El analista William Yang, del International Crisis Group, señaló que Xi buscó transmitir que la isla puede "definir o destruir" las relaciones entre ambos países. Desde Taipéi, las autoridades taiwanesas respondieron que Pekín representa "el único riesgo" para la estabilidad regional.

China y EE. UU. buscan frenar otra guerra comercial

La visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, también tuvo un fuerte componente económico. Tras meses de guerra comercial y restricciones cruzadas, los gobiernos intentaron mostrar señales de acercamiento para evitar un deterioro mayor en los intercambios bilaterales.

El Ministerio de Comercio chino informó que el vice primer ministro He Lifeng mantuvo consultas económicas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en Seúl. Según precisó, las partes realizaron intercambios "francos, profundos y constructivos" sobre cooperación económica y comercio.

Xi Jinping aseguró en el banquete oficial que ambas naciones "tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación". Asimismo, afirmó que "deberían ser socios, no rivales".

La Casa Blanca indicó que los equipos comerciales lograron un "resultado general equilibrado y positivo" en las conversaciones previas a la reunión presidencial. Trump, por su parte, calificó las negociaciones como "extremadamente productivas".

Xi promete más apertura económica a empresas estadounidenses

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la participación de importantes empresarios estadounidenses. La delegación incluyó a Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, director ejecutivo de Apple; y Jensen Huang, líder de Nvidia.

El primer ministro Li Qiang se reunió con los gerentes y les pidió ampliar su presencia. "Esperamos que las empresas fortalezcan aún más los lazos de cooperación mutuamente beneficiosa", aseveró, según la agencia Xinhua.

Xi también prometió que su nación "abrirá aún más sus puertas al mundo exterior" y sostuvo que las compañías norteamericanas tendrán "perspectivas aún más prometedoras" dentro del mercado chino.

La presencia de gigantes tecnológicos y automotrices reflejó el interés por reducir tensiones económicas pese a las disputas políticas. Nvidia y Tesla mantienen una fuerte dependencia del mercado asiático, mientras Apple continúa con una parte importante de su cadena de producción en el país asiático.

Trump busca nuevos acuerdos

El líder republicano llegó a Pekín con la intención de avanzar en acuerdos vinculados con agricultura, aviación y tecnología. Durante la jornada, el presidente estadounidense invitó formalmente a Xi Jinping y a su esposa a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

El mandatario destacó los vínculos culturales entre ambos países. "Hoy los restaurantes chinos en Estados Unidos superan en número a las cinco cadenas de comida rápida más grandes juntas", comentó en el banquete oficial.

Las conversaciones incluyeron referencias al enfrentamiento en Ucrania y a la estabilidad internacional. De acuerdo con el comunicado, los líderes acordaron construir una "relación estratégica estable y constructiva" para los próximos años.

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Ormuz e Irán, los temas espinosos que sobrevolaron la visita

La guerra de Irán apareció como otro de los asuntos delicados de la reunión. Antes del viaje, el empresario de 79 años había señalado que esperaba mantener una "larga conversación" sobre el conflicto y el papel de China como principal comprador de petróleo iraní.

Finalmente, la Casa Blanca señaló que los jefes de Estado coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas licuado del mundo.

El corredor permanece cerrado desde el inicio de la lucha a finales de febrero, lo que elevó la preocupación internacional sobre el impacto energético y comercial.

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