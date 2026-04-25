Algo que también se busca es que el mandatario no se vuelva el foco de la campaña. Foto: AFP.

Algo que también se busca es que el mandatario no se vuelva el foco de la campaña. Foto: AFP.

Un informe de Reuters reveló que el Partido Republicano mantuvo una reunión a puertas cerradas con altos funcionarios de la campaña conservadora, además de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el jefe político James Blair y el veterano encuestador Tony Fabrizio. Esta cita se habría dado con la finalidad de reajustar su estrategia de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre ante la preocupación de los índices de validación que presenta el presidente Donald Trump.

Según las fuentes citadas por el medio, se esboza un plan para que los candidatos promuevan los cortes de impuestos y las políticas de lucha contra la inflación. Algo que también se busca es que el mandatario no se vuelva el foco de la campaña y termine por perjudicar a los candidatos en la contienda congresal.

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Cabe indicar que los comicios de mitad de período en Washington son fundamentales porque determinan el control del poder legislativo federal, al renovarse completamente la Cámara de Representantes y parcialmente el Senado.

Desaprobación dinamita la fuerza republicana

Diversos operadores políticos del partido manifestaron preocupación por el desgaste de la figura de Trump y la aparente disminución de su influencia electoral, según fuentes vinculadas a la campaña que participaron en reuniones privadas declararon para Reuters.

Cabe recordar que en el plano internacional, la administración no logró avances significativos en su política hacia Irán. Tanto las acciones militares como los esfuerzos diplomáticos no consiguieron la desnuclearización del país ni la reapertura del Estrecho de Ormuz, tras dos meses de conflicto.

Este estancamiento coincide con un impacto económico interno, reflejado en el aumento del precio del combustible, que bordea los US$4 por galón de acuerdo con la American Automobile Association. Esta situación podría contrarrestar los efectos de la principal iniciativa fiscal republicana, conocida como la “Gran y Hermosa Ley”.

A nivel de opinión pública, la aprobación del presidente ha descendido a 36%, el nivel más bajo de su actual mandato, según datos de Reuters/Ipsos. Además, sectores de la ciudadanía —incluidos votantes republicanos— han expresado inquietudes sobre el comportamiento y la capacidad del mandatario de 79 años, tras episodios recientes considerados controvertidos.

Plantamiento contrincante

De cara a las elecciones de mitad de mandato, estrategas republicanos advierten que el Partido Demócrata buscará centrar la campaña en la figura de Trump, presentando a los candidatos republicanos como subordinados a su liderazgo. Frente a este escenario, se plantea la necesidad de reforzar campañas locales que destaquen propuestas propias y diferencias frente a la oposición.

Pese a las preocupaciones internas, el entorno político del presidente mantiene una postura optimista. Desde el Comité Nacional Republicano, se sostiene que el presidente continuará siendo un factor clave para movilizar al electorado conservador. Asimismo, voceros de la Casa Blanca recalcan que el mandatario conserva el liderazgo del partido y mantiene el objetivo de asegurar la mayoría republicana en el Congreso.