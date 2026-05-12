¡Canal N llega a América tvGO! Más contenido en vivo y una nueva experiencia para ti

Con esta integración, los suscriptores ahora pueden disfrutar de la señal en vivo de Canal N, destacada por su cobertura de noticias y análisis político. Fuente: Difusión.

Con esta integración, los suscriptores ahora pueden disfrutar de la señal en vivo de Canal N, destacada por su cobertura de noticias y análisis político. Fuente: Difusión.

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La plataforma América tvGO anunció la incorporación de Canal N a su servicio para usuarios en el extranjero, una integración que amplía su catálogo con contenidos informativos en tiempo real y refuerza su propuesta digital dirigida a la audiencia peruana fuera del país. Esta decisión responde a la creciente demanda de acceso a noticias confiables y programación nacional por parte de comunidades peruanas en distintas partes del mundo.

Con esta inclusión, los suscriptores podrán acceder a la señal en vivo de Canal N, reconocida por su cobertura continua de noticias, análisis político y programas de actualidad. La llegada de esta señal informativa complementa la oferta ya existente de América tvGO, que combina producciones de entretenimiento, ficción, realities y eventos en vivo, consolidándose como una de las principales plataformas digitales de contenido peruano.

América tvGO se ha posicionado como un espacio integral donde los usuarios pueden disfrutar tanto de transmisiones en vivo como de contenido bajo demanda. Entre su catálogo destacan telenovelas, como 'Señora del destino'; series nacionales, como 'Al fondo hay sitio'; programas concurso, magazines y producciones emblemáticas de la televisión peruana. Asimismo, la plataforma permite acceder a eventos especiales, estrenos exclusivos y contenido que refleja la cultura, actualidad y entretenimiento del país.

La integración de Canal N también introduce una experiencia más completa para el usuario, al permitir el acceso desde distintos dispositivos, como smartphones, tablets, computadoras y Smart TVs. Esto facilita que los suscriptores puedan mantenerse informados y entretenidos desde cualquier lugar, centralizando en un solo servicio contenidos en vivo y bajo demanda. Además, la plataforma cuenta con una interfaz amigable que permite navegar fácilmente entre categorías, guardar contenidos favoritos y retomar reproducciones.

Entre los programas disponibles de Canal N se encuentran espacios informativos como 'Mañana al Día' (de 9.00 a. m. a 11.00 a. m.) y 'N Directo', así como programas de análisis emitidos en horario nocturno que abordan temas políticos, económicos y sociales con especialistas y periodistas reconocidos.

Dentro de la programación destacada de Canal N figuran:

De lunes a viernes:

● 'N Portadas' – 7.00 p. m.

● 'Cuentas claras' – 9.00 p. m.

● 'Al final del día' – 10.00 p. m.

Domingos:

● 'Pasos perdidos' – 6.00 p. m.

● 'Mesa de prensa' – 7.00 p. m.

Además de la transmisión en vivo, los usuarios podrán acceder a estos contenidos en formato bajo demanda, lo que permite reproducir programas como 'Cuentas claras', 'Al final del día', 'Pasos perdidos', 'Mesa de prensa' y 'N Portadas' en cualquier momento. Esta funcionalidad resulta especialmente valiosa para quienes se encuentran en diferentes zonas horarias, ya que pueden adaptar el consumo de contenido a su propio horario.

Otro de los puntos fuertes de América tvGO es su capacidad de ofrecer contenido actualizado de manera constante. La plataforma renueva su catálogo con frecuencia, incorporando nuevos programas, temporadas y segmentos destacados, lo que garantiza una experiencia dinámica para el usuario. Además, permite revivir momentos clave de la televisión peruana, así como seguir en vivo la programación del canal América Televisión.

Planes de suscripción

Estos son los planes de suscripción para el público del extranjero:

● El plan mensual pasa a costar US$3,99.

● El plan anual se establece en US$39,99.

De esta manera, se ofrece una alternativa para quienes buscan acceso continuo al contenido. Estos planes permiten disfrutar de todo el catálogo disponible sin interrupciones y con acceso multiplataforma.

Con esta incorporación, América tvGO busca consolidar una oferta que combine información, actualidad y entretenimiento, orientada a mantener conectados a los peruanos en el extranjero con la agenda nacional. La suma de Canal N no solo amplía el contenido disponible, sino que también fortalece el compromiso de la plataforma con ofrecer una experiencia completa, relevante y accesible.

Más contenido, más información y más entretenimiento en un solo lugar: tvGO + Canal N. Descarga la app de tvGO https://qrco.de/bfumPU o visita la web tvgo.pe y suscríbete para que no te pierdas lo mejor del contenido peruano.

[PUBLIRREPORTAJE]