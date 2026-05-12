Los tres países de América Latina que están entre los mejores del mundo para jubilarse: playas, salud y bajo costo de vida

Panamá, Costa Rica y México entre los cinco mejores sitios a nivel global para retirarse, según el Índice Global de Jubilación 2026. | Foto: Dall E 3

Panamá, Costa Rica y México entre los cinco mejores sitios a nivel global para retirarse, según el Índice Global de Jubilación 2026. | Foto: Dall E 3

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América Latina se consolida como una de las regiones más atractivas para quienes buscan retirarse en el extranjero. El más reciente Índice Global de Jubilación 2026 de International Living ubicó a tres países entre los cinco mejores destinos del planeta para disfrutar de la jubilación, gracias a su clima, sistemas de salud accesibles y menor costo de vida frente a Estados Unidos o Europa.

La región destaca, además, por ofrecer playas tropicales, ciudades coloniales, estabilidad climática y programas especiales para jubilados extranjeros. A ello se suma una infraestructura moderna en expansión y servicios médicos de calidad, factores que han impulsado el interés de miles de expatriados que buscan una vida más tranquila sin renunciar a comodidades ni a una atención sanitaria eficiente.

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¿Qué países están entre los mejores para jubilarse en 2026?

El último Índice Global de Jubilación 2026 de International Living situó a Panamá, Costa Rica y México entre los cinco destinos más atractivos del mundo para retirarse, debido a su buen clima, servicios de salud accesibles y un costo de vida más bajo que en Estados Unidos o Europa.

Panamá (2.° puesto): El país centroamericano sobresale por su programa Pensionado, considerado uno de los más atractivos del mundo para jubilados extranjeros. Ofrece descuentos en transporte, salud y entretenimiento, además de hospitales privados modernos y ciudades con acceso a playas, montaña y servicios internacionales.

El país centroamericano sobresale por su programa Pensionado, considerado uno de los más atractivos del mundo para jubilados extranjeros. Ofrece descuentos en transporte, salud y entretenimiento, además de hospitales privados modernos y ciudades con acceso a playas, montaña y servicios internacionales. Costa Rica (3.° puesto): La nación destaca por su estabilidad política, su sistema de salud universal y su apuesta por las energías renovables. También es valorada por su biodiversidad, clima tropical y calidad de vida, elementos que atraen cada vez a más residentes internacionales.

La nación destaca por su estabilidad política, su sistema de salud universal y su apuesta por las energías renovables. También es valorada por su biodiversidad, clima tropical y calidad de vida, elementos que atraen cada vez a más residentes internacionales. México (5.° puesto): El territorio mexicano combina infraestructura moderna, atención médica asequible y una amplia oferta de destinos para retirarse. Ciudades coloniales, playas del Caribe y comunidades de expatriados consolidadas lo convierten en uno de los lugares más buscados para vivir la jubilación.

¿En qué puesto quedaron las demás naciones de América Latina?

Además de los países que se ubican dentro del top 5 del ranking global, otros países de la región también aparecieron. La región destacó por su diversidad geográfica, sus costos competitivos y la creciente popularidad entre jubilados extranjeros que buscan una vida más tranquila y económica.