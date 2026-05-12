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Los tres países de América Latina que están entre los mejores del mundo para jubilarse: playas, salud y bajo costo de vida

Latinoamérica se posiciona como una de las regiones favoritas para adultos mayores que buscan calidad de vida, naturaleza, menor costo de vivienda y acceso a servicios.

Panamá, Costa Rica y México entre los cinco mejores sitios a nivel global para retirarse, según el Índice Global de Jubilación 2026.
Panamá, Costa Rica y México entre los cinco mejores sitios a nivel global para retirarse, según el Índice Global de Jubilación 2026. | Foto: Dall E 3
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América Latina se consolida como una de las regiones más atractivas para quienes buscan retirarse en el extranjero. El más reciente Índice Global de Jubilación 2026 de International Living ubicó a tres países entre los cinco mejores destinos del planeta para disfrutar de la jubilación, gracias a su clima, sistemas de salud accesibles y menor costo de vida frente a Estados Unidos o Europa.

La región destaca, además, por ofrecer playas tropicales, ciudades coloniales, estabilidad climática y programas especiales para jubilados extranjeros. A ello se suma una infraestructura moderna en expansión y servicios médicos de calidad, factores que han impulsado el interés de miles de expatriados que buscan una vida más tranquila sin renunciar a comodidades ni a una atención sanitaria eficiente.

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¿Qué países están entre los mejores para jubilarse en 2026?

El último Índice Global de Jubilación 2026 de International Living situó a Panamá, Costa Rica y México entre los cinco destinos más atractivos del mundo para retirarse, debido a su buen clima, servicios de salud accesibles y un costo de vida más bajo que en Estados Unidos o Europa.

  • Panamá (2.° puesto): El país centroamericano sobresale por su programa Pensionado, considerado uno de los más atractivos del mundo para jubilados extranjeros. Ofrece descuentos en transporte, salud y entretenimiento, además de hospitales privados modernos y ciudades con acceso a playas, montaña y servicios internacionales.
  • Costa Rica (3.° puesto): La nación destaca por su estabilidad política, su sistema de salud universal y su apuesta por las energías renovables. También es valorada por su biodiversidad, clima tropical y calidad de vida, elementos que atraen cada vez a más residentes internacionales.
  • México (5.° puesto): El territorio mexicano combina infraestructura moderna, atención médica asequible y una amplia oferta de destinos para retirarse. Ciudades coloniales, playas del Caribe y comunidades de expatriados consolidadas lo convierten en uno de los lugares más buscados para vivir la jubilación.

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¿En qué puesto quedaron las demás naciones de América Latina?

Además de los países que se ubican dentro del top 5 del ranking global, otros países de la región también aparecieron. La región destacó por su diversidad geográfica, sus costos competitivos y la creciente popularidad entre jubilados extranjeros que buscan una vida más tranquila y económica.

  • Ecuador: puesto 11
  • Uruguay: puesto 13
  • Colombia: puesto 15
  • Belice: puesto 16
  • Nicaragua: puesto 17
  • República Dominicana: puesto 20
  • Roatán (Honduras): puesto 23
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