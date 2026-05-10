Audios revelan una supuesta trama de EE. UU., Argentina y Honduras contra gobiernos de izquierda en América Latina

La filtración de grabaciones conocidas como Hondurasgate revela una supuesta coordinación entre Honduras, EE. UU., Argentina e Israel para desinformar gobiernos progresistas en América Latina | AFP | AFP

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La filtración de decenas de grabaciones conocidas como Hondurasgate ha causado polémica regional tras revelar una presunta estrategia coordinada entre actores como Estados Unidos, Argentina e Israel para impulsar campañas de desinformación contra gobiernos progresistas de América Latina. La investigación fue publicada por Diario Red y el portal Hondurasgate, que atribuyen parte de los audios al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Según el material difundido, las conversaciones ocurrieron entre enero y abril de 2026 a través de WhatsApp, Telegram y Signal. Los archivos fueron sometidos a análisis con el software forense Phonexia Voice Inspector. La coordinadora de la indagación, Valeria Duarte, afirmó a AFP que los registros revelan “una red de corrupción” vinculada a Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el fin de posicionar operadores políticos en la región.

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En uno de los audios difundidos, una voz atribuida a Juan Horlando sostiene que el apoyo israelí resultó clave en lograr el indulto concedido por Trump. “El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él”, se escucha en una filmación fechada el 20 de enero. El exmandatario reaccionó en X y negó las acusaciones: “Claramente no es mi voz”.

Hernández señalado de coordinar red de desinformación regional

La investigación señala que Juan Orlando Hernández habría impulsado la creación de una estructura mediática destinada a difundir noticias falsas y atacar a dirigentes de izquierda en México, Colombia y Honduras. En una conversación con el actual presidente hondureño, Nasry Asfura, se menciona la necesidad de obtener 150.000 dólares a fin de instalar una “célula informativa” en EE. UU.

“Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”, afirma presuntamente Hernández en uno de los registros filtrados. También asegura que “se vienen unos expedientes contra México y Colombia”, además de acciones frente a la familia del expresidente Manuel Zelaya y sectores cercanos a Xiomara Castro.

Otra grabación involucra a la vicepresidenta hondureña María Antonieta Mejía. Allí, la voz atribuida a Hernández habla del respaldo de republicanos estadounidenses “para atacar y extirpar el cáncer de la izquierda” en América Latina. Según Diario Red, parte del financiamiento salió de instituciones públicas hondureñas.

El análisis sostiene que Asfura prometió transferencias adicionales y así sostener la operación a partir de territorio estadounidense. “Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo”, señala una de las conversaciones reveladas.

Milei aportaría US$350.000

Uno de los puntos más delicados del Hondurasgate involucra al presidente argentino Javier Milei. En otra, afirma haber conversado con el líder argentino sobre financiar la operación regional.

“Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa”, indica la voz difundida. Más adelante agrega que el mandatario argentino “está apoyando con 350.000 dólares también”.

Las grabaciones sostienen además que existía el respaldo de un supuesto aliado mexicano no identificado y de integrantes del Partido Republicano de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, el objetivo consistía en desarrollar cruzadas de presión mediática contra Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.

El caso aparece en un contexto de tensión diplomática entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos. Trump mantuvo diferencias recientes con Petro y elevó la presión sobre México con acusaciones relacionadas con narcotráfico y seguridad fronteriza.

Sheinbaum y Petro denuncian injerencia internacional

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que escuchó parte de los audios filtrados y denunció la existencia de una “derecha internacional” dedicada a promover maniobras de desinformación. “No va a haber mella”, declaró durante una conferencia de prensa.

La mandataria añadió que existe una red vinculada a grupos de España, Estados Unidos y Argentina que busca afectar proyectos políticos progresistas en la región. “Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro Gobierno en Honduras, pero no va a haber mella”, sostuvo.

Desde Colombia, Gustavo Petro cuestionó directamente el supuesto papel de Netanyahu en la excarcelación de Hernández. “¿Qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar a un gran narcotraficante?”, escribió el mandatario colombiano en redes sociales.

La AFP indicó que no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los audios. Sin embargo, la publicación de las 37 grabaciones intensificó el debate sobre presuntas operaciones políticas internacionales en América Latina.