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Erupción de un volcán en Indonesia deja a tres senderistas muertos mientras otros 17 fueron rescatados

Las condiciones para el rescate son extremas por el terreno y el riesgo de nuevas erupciones. Indonesia, parte del 'Anillo de Fuego', tiene más de 400 volcanes activos.

El guía indonesio Alex Djangu, quien dirigía a un grupo de turistas alemanes, relató que la situación fue "muy aterradora". Foto: AFP.
El guía indonesio Alex Djangu, quien dirigía a un grupo de turistas alemanes, relató que la situación fue "muy aterradora". Foto: AFP.
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Una violenta erupción del monte Dukono, en la isla de Halmahera, Indonesia, dejó tres muertos y obligó a las autoridades a realizar una operación de rescate para salvar a 17 excursionistas atrapados cerca del cráter.

La tragedia ocurrió el viernes 8 de mayo, cuando el volcán lanzó una nube de ceniza que alcanzó los 10 km de altura. Entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos singapurenses y un residente indonesio, según informaron las autoridades locales.

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Algunos de los rescatados sufrieron heridas leves y fueron trasladados a hospitales cercanos. En total, eran 20 los visitantes que estaban en el lugar en el momento de la explosión.

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Situación de angustia

Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un "ruido atronador" y una espesa columna de humo que se elevó.

El guía indonesio Alex Djangu, quien dirigía a un grupo de turistas alemanes, relató que la situación fue "muy aterradora", según recogió CNN. Él y su grupo lograron evacuar, pero otros, incluidos dos grupos de turistas locales, quedaron atrapados cerca del cráter.

“Cuando estábamos a unos 100 metros (328 pies) de distancia, vi dos grupos de turistas locales: uno de nueve personas que ya se encontraba cerca del borde y otro que estaba grabando videos para generar contenido”, indicó Djangu.

Condiciones de rescate

La operación de rescate se realizó en condiciones extremas debido al terreno accidentado y la actividad volcánica continua. Además, se reportó que los cuerpos de las tres víctimas permanecen en la montaña, ya que no es posible recuperarlos por el peligro de nuevas erupciones, precisó Erlichson Pasaribu, jefe de policía de Halmahera Septentrional.

Las autoridades siguen advirtiendo sobre el peligro de acercarse a la zona de alta actividad volcánica, especialmente en un radio de 4 km del cráter Malupang Warirang.

Cabe indicar que Indonesia, ubicada en el 'Anillo de Fuego' del Pacífico, experimenta frecuentes erupciones y terremotos. El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales 129 están activos y representan un riesgo constante.

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