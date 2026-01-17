El avión, un turbopropulsor ATR 42-500 de Indonesia Air Transport, cubría la ruta Yogyakarta-Macasar cuando se interrumpió el contacto. | Foto: ART

Las autoridades de Indonesia iniciaron este sábado un operativo de búsqueda para localizar a un pequeño avión con 10 personas a bordo con el que se perdió contacto mientras sobrevolaba el este del país, informaron responsables de los equipos de rescate, según la agencia AFP.

La aeronave, un turbopropulsado ATR 42-500 de la aerolínea Indonesia Air Transport, cubría la ruta entre Yogyakarta, en la isla de Java, y Macasar, en el sur de la isla de Célebes. El contacto con el aparato se interrumpió poco después de las 13:00 horas locales, precisaron las autoridades.

De acuerdo con la compañía aérea, a bordo viajaban tres pasajeros y siete tripulantes, aunque inicialmente los equipos de rescate habían informado de 11 ocupantes, indicó AFP.

Búsqueda se concentra en zona montañosa

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, señaló que los operativos se concentran en una zona montañosa de la región de Maros, ubicada a unos 42 kilómetros de Macasar, donde se registró la última posición conocida del avión. En las labores participan efectivos del Ejército del Aire, la policía y voluntarios, añadió.

El fabricante francés ATR, con sede en Toulouse, confirmó que la aeronave corresponde a uno de sus modelos y aseguró que sus expertos están colaborando estrechamente con las autoridades indonesias y la aerolínea para apoyar la investigación, según un comunicado citado por AFP.

Antecedentes de accidentes aéreos en Indonesia

Indonesia, un vasto archipiélago con miles de islas, depende en gran medida del transporte aéreo para su conectividad. Sin embargo, el país arrastra un historial irregular en materia de seguridad aérea.

En septiembre pasado, un helicóptero con ocho personas a bordo se estrelló poco después de despegar en Borneo Meridional, sin sobrevivientes. Menos de dos semanas después, otro helicóptero se accidentó en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa, causando la muerte de cuatro personas, recordó AFP.