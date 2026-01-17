HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Mundo

Desaparece un avión en Indonesia con 10 personas a bordo: autoridades inician búsqueda en zona montañosa

Los equipos de rescate se centran en una zona montañosa, cerca de donde se registró la última posición del avión. El fabricante de la aeronave colabora en la investigación.

El avión, un turbopropulsor ATR 42-500 de Indonesia Air Transport, cubría la ruta Yogyakarta-Macasar cuando se interrumpió el contacto.
El avión, un turbopropulsor ATR 42-500 de Indonesia Air Transport, cubría la ruta Yogyakarta-Macasar cuando se interrumpió el contacto. | Foto: ART

Las autoridades de Indonesia iniciaron este sábado un operativo de búsqueda para localizar a un pequeño avión con 10 personas a bordo con el que se perdió contacto mientras sobrevolaba el este del país, informaron responsables de los equipos de rescate, según la agencia AFP.

La aeronave, un turbopropulsado ATR 42-500 de la aerolínea Indonesia Air Transport, cubría la ruta entre Yogyakarta, en la isla de Java, y Macasar, en el sur de la isla de Célebes. El contacto con el aparato se interrumpió poco después de las 13:00 horas locales, precisaron las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

De acuerdo con la compañía aérea, a bordo viajaban tres pasajeros y siete tripulantes, aunque inicialmente los equipos de rescate habían informado de 11 ocupantes, indicó AFP.

PUEDES VER: Las devastadoras inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 900 muertos y cientos de desaparecidos

lr.pe

Búsqueda se concentra en zona montañosa

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, señaló que los operativos se concentran en una zona montañosa de la región de Maros, ubicada a unos 42 kilómetros de Macasar, donde se registró la última posición conocida del avión. En las labores participan efectivos del Ejército del Aire, la policía y voluntarios, añadió.

El fabricante francés ATR, con sede en Toulouse, confirmó que la aeronave corresponde a uno de sus modelos y aseguró que sus expertos están colaborando estrechamente con las autoridades indonesias y la aerolínea para apoyar la investigación, según un comunicado citado por AFP.

PUEDES VER: Inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka dejan al rededor de 600 personas muertas en Asia

lr.pe

Antecedentes de accidentes aéreos en Indonesia

Indonesia, un vasto archipiélago con miles de islas, depende en gran medida del transporte aéreo para su conectividad. Sin embargo, el país arrastra un historial irregular en materia de seguridad aérea.

En septiembre pasado, un helicóptero con ocho personas a bordo se estrelló poco después de despegar en Borneo Meridional, sin sobrevivientes. Menos de dos semanas después, otro helicóptero se accidentó en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa, causando la muerte de cuatro personas, recordó AFP.

Notas relacionadas
Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

LEER MÁS
Fernando Martín, entrenador del Valencia femenino, y sus tres hijos mueren en un naufragio en Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia femenino, y sus tres hijos mueren en un naufragio en Indonesia

LEER MÁS
Asia supera los 1.100 muertos por inundaciones y sitúa a Indonesia como el país más golpeado con 604 decesos confirmados

Asia supera los 1.100 muertos por inundaciones y sitúa a Indonesia como el país más golpeado con 604 decesos confirmados

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025