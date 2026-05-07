Este país de América Latina compite con China por ser uno de los destinos turísticos más populares del mundo

El turismo internacional experimenta un fuerte auge, destacando a México como uno de los destinos más visitados del mundo. | Foto: Composición LR | IA Chatgpt

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El turismo internacional vive uno de sus momentos más fuertes tras la recuperación global del sector, y América Latina vuelve a posicionarse en el mapa mundial gracias al crecimiento de un país que ya compite con China entre los destinos más visitados del planeta. Su combinación de playas, patrimonio histórico, gastronomía y cultura ha impulsado cifras récord de viajeros extranjeros durante los últimos años.

De acuerdo con datos difundidos por UN Tourism y recopilados por HowStuffWorks, esta nación recibió cerca de 45 millones de turistas internacionales en 2024, superando ampliamente al país asiático, que registró 26,9 millones de visitantes. El ranking refleja cómo algunos países de la región logran consolidarse frente a potencias asiáticas y europeas gracias a su diversidad de experiencias y facilidad de acceso.

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¿Qué país se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo?

México destaca por ofrecer una amplia variedad de atractivos que van desde ciudades históricas hasta playas reconocidas internacionalmente. Lugares como Cancún, Ciudad de México, Riviera Maya y Los Cabos atraen cada año a millones de viajeros interesados tanto en el descanso como en la riqueza cultural y gastronómica del país.

Además de sus paisajes, el país latinoamericano ha fortalecido su infraestructura turística y la conectividad aérea, factores clave para el crecimiento del sector. Los festivales tradicionales, las zonas arqueológicas y la cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, también impulsan el interés internacional.

¿Qué países lideran actualmente el turismo mundial?

Francia continúa encabezando el ranking global como el país más visitado del mundo, con cerca de 100 millones de llegadas internacionales al año. España ocupa el segundo lugar con 93,8 millones de turistas, mientras que Estados Unidos se mantiene en el tercer puesto y lidera los ingresos económicos generados por esta industria.

Dentro del listado también aparecen Italia, Turquía, Reino Unido, Alemania, Tailandia y China. Los especialistas señalan que la seguridad, la infraestructura, la facilidad para obtener visas y la diversidad cultural son algunos de los factores más importantes para atraer visitantes internacionales en un mercado turístico cada vez más competitivo.