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México quiere decirle adiós al tráfico eterno con megapuente en importante ciudad costera: obra promete convertir 90 minutos en 10

Además del impacto vial, el proyecto incorpora medidas ambientales como la restauración de manglares y la reubicación de fauna. Estas acciones buscan mitigar los efectos de la construcción en el ecosistema local.

El tráfico en Cancún es un desafío continuo para residentes y turistas, pero el Puente Nichupté promete cambiar esa realidad, mejorando la movilidad en la zona hotelera.
El tráfico en Cancún es un desafío continuo para residentes y turistas, pero el Puente Nichupté promete cambiar esa realidad, mejorando la movilidad en la zona hotelera. | Foto: Xataka
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El problema del tráfico en Cancún, especialmente hacia la zona hotelera, ha sido durante años un obstáculo para residentes y turistas. Ante esta situación, México impulsa el Puente Nichupté, un megaproyecto que busca transformar la movilidad y reducir drásticamente los tiempos de traslado en uno de los destinos más visitados del país.

El Puente Vehicular Nichupté se perfila como la solución al colapso vial que afecta a Cancún. Con una apertura prevista para finales de abril, la obra promete convertir recorridos de hasta 90 minutos en trayectos de apenas 10, lo que marcará un antes y un después en la conectividad urbana.

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¿Cómo ayudará el Puente Nichupté a reducir el tráfico en Cancún?

El nuevo viaducto ofrecerá una alternativa directa para acceder a la zona hotelera, ya que conectará puntos clave como el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Kukulcán. Esta integración permitirá descongestionar la única vía existente, actualmente saturada en horas pico y temporadas altas.

Con una longitud total de 11,2 kilómetros —incluidos 8,8 km sobre la laguna—, la infraestructura contará con tres carriles, uno reversible, además de ciclovía y un arco metálico de gran escala. Su diseño apunta a optimizar el flujo vehicular y facilitar desplazamientos más ágiles en una ciudad donde la demanda de movilidad sigue en aumento.

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¿Qué impacto tendrá esta megaobra en la ciudad y el medio ambiente?

El proyecto beneficiará a más de 1,3 millones de habitantes y a millones de visitantes al año, y se consolidará como una pieza clave para el desarrollo turístico y económico. Además, se espera un tránsito diario significativo, lo que refleja su papel estratégico dentro del sistema vial.

No obstante, la construcción atraviesa el sistema lagunar Nichupté, un entorno ecológico sensible. Para mitigar impactos, las autoridades han implementado programas ambientales que incluyen la restauración de manglares, la rehabilitación de pastos marinos y la reubicación de fauna, a fin de equilibrar infraestructura y sostenibilidad.

En su fase final, el puente se somete a pruebas estructurales exigentes, como cargas de hasta 150 toneladas y mediciones de vibración. Con ello, México se acerca a iniciar una de sus obras más ambiciosas, cuyo verdadero impacto se medirá cuando entre en funcionamiento y afronte el desafío real del tráfico diario.

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