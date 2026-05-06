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El fundador de la popular cadena de noticias Cable News Network (CNN), Ted Turner, falleció a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida. Cabe recordar que el magnate de la comunicación reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del párkinson y el alzhéimer.

Robert Edward Turner III, nombre completo del revolucionario líder, nació en Cincinnati (Ohio) el 19 de noviembre de 1938. Logró convertir la pequeña empresa familiar de publicidad en el gigante mediático Turner Broadcasting System (TBS) para luego venderlo a Time Warner en 1995, fusión con la que se creó uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo.

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No obstante, la muerte de Turner se produce en un momento complicado para CNN. Acaba de ser vendida a Paramount Skydance, propiedad de la familia Ellison, amiga de Donald Trump y propietaria también de su canal rival, CBS.

Revolución del formato de noticias

Su aporte más significativo fue la creación de CNN en 1980, la primera cadena de televisión dedicada a transmitir noticias las 24 horas, lo que cambió radicalmente la forma en que el público accede a la información y marcó el inicio del ciclo continuo de noticias que hoy es estándar en todo el mundo.

Antes de este medio, las noticias se transmitían en horarios fijos en los principales noticieros de las grandes cadenas; Turner imaginó y materializó un modelo en el que los acontecimientos globales podían seguirse en tiempo real, lo que dio lugar a una mayor inmediatez y a una cobertura constante de eventos internacionales.

Además de CNN, impulsó el crecimiento de la televisión por cable mediante la expansión de su Turner Broadcasting System, transformando una pequeña estación de Atlanta en un imperio mediático que incluyó redes como TBS, TNT y Cartoon Network, y fomentó el uso de tecnologías satelitales para transmitir contenidos a nivel nacional e internacional.

Auge de CNN

Un hito clave en el auge de CNN fue su cobertura en vivo durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, cuando fue la única red con capacidad de transmitir desde el interior de Irak en las primeras horas de la campaña de bombardeos, dando lugar al fenómeno denominado “CNN effect”.

A partir de entonces, el medio no solo amplió su influencia con canales complementarios como CNN International y CNN en Español, sino que también sentó las bases para que otras cadenas de noticias por cable surgieran y compitieran en el ecosistema mediático moderno, entre ellas Fox News, fundada por Rupert Murdoch.