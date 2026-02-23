HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El índice de aprobación de Trump cae a menos del 37% en EE.UU. previo al discurso sobre el Estado de la Unión, según encuesta de CNN

Los votantes independientes son gran parte del declive. Temas como la economía y la desconexión con las preocupaciones sociales marcan esta tendencia.

El descontento social contra Trump es evidente en diversos grupos demográficos, incluidos sectores que antes apoyaban su política, como los latinos.
El descontento social contra Trump es evidente en diversos grupos demográficos, incluidos sectores que antes apoyaban su política, como los latinos. | Composición LR/ChatGPT/AFP

A pocos días de su discurso sobre el Estado de la Unión, la aprobación del presidente Donald Trump alcanzó mínimos históricos. Según una encuesta nacional de CNN realizada por SSRS entre el 17 y 20 de febrero de 2026, solo el 36% de los estadounidenses respalda su gestión. La mayor parte de la ciudadanía rechaza su desempeño y percibe una desconexión total entre las prioridades del mandatario y las preocupaciones reales del país.

Esta cifra marca un descenso drástico frente al 48% de validación registrado antes de su intervención ante el Congreso de Estados Unidos en 2025. El descontento social es evidente en diversos grupos demográficos, incluidos sectores que antes apoyaban su política, como algunos latinos, cuya data descendió el doble en comparación con 2025.

Los resultados de la nueva encuesta mostraron resultados no tan favorables para el líder republicano. Foto: CNN

Los resultados de la nueva encuesta mostraron resultados no tan favorables para el líder republicano. Foto: CNN

Baja la aprobación en ciudadanos no republicanos

Trump enfrenta un mínimo histórico de aprobación entre los votantes independientes, con un respaldo de apenas el 26%. Su descenso respecto al año anterior surge de la percepción de una desconexión entre las prioridades del presidente y las inquietudes económicas y sociales de este sector no alineado.

Por otro lado, los demócratas mantienen una desaprobación mayoritaria y persistente hacia la gestión presidencial. Los analistas atribuyen esta caída de popularidad a la inflación elevada, la mala administración de la economía y las discrepancias sobre las políticas migratorias, temas centrales en el debate público antes del discurso.

Desglose por grupos demográficos

La caída no se limita a votantes generales o independientes, sino que también se extiende a grupos demográficos específicos que son considerados clave en el panorama político estadounidense:

  • Latinos: encuestas previas mostraron que la aprobación entre votantes latinos cayó hasta alrededor del 37%, con un aumento notable de la desaprobación atribuido en parte a preocupaciones económicas y políticas controvertidas.
  • Menores de 45 años: jóvenes demostraron un descenso aún más pronunciado en el respaldo, con retrocesos de más de 15 puntos en comparación con mediciones del año anterior.
  • Independientes: como ya se mencionó, la validación se sitúa en el 26%, muy por debajo de niveles anteriores.
  • Caucásicos y otros segmentos: aunque algunos sectores conservadores aún muestran apoyo, la tendencia general muestra un retroceso incluso entre votantes tradicionales del partido del presidente.

Expectativas ante el discurso del Estado de la Unión

El discurso del Estado de la Unión de este martes 24 de febrero representa una oportunidad para que Trump reactive a su base y aborde el costo de vida. Según el sondeo de CNN, la economía y la asequibilidad de bienes básicos son las prioridades principales para los estadounidenses, con un impacto mayor que la inmigración o la política exterior.

No obstante, la eficacia de este mensaje ante la percepción pública es incierta sin mejoras reales en el empleo, la inflación y la estabilidad económica. El mandatario enfrenta el reto de elevar su aprobación presidencial, especialmente ante el bajo respaldo de los sectores independientes y jóvenes.

