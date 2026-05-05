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José Rodríguez Elizondo es investido en Academia del Reino de Marruecos y alerta sobre guerra mundial fragmentada

El exembajador chileno señaló que guerras como las de Ucrania e Irán anticipan un escenario global más inestable, con una diplomacia cada vez menos influyente.

En su intervención, Rodríguez advirtió sobre una "tercera guerra mundial fragmentada" que redefine el equilibrio global
En su intervención, Rodríguez advirtió sobre una "tercera guerra mundial fragmentada" que redefine el equilibrio global | Mustafa Bahloul | Mustafa Bahloul
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El académico y exembajador chileno José Rodríguez Elizondo fue investido como consejero honorario de la Academia del Reino de Marruecos durante la quincuagésima primera sesión del organismo, realizada en Rabat. La designación se concretó a propuesta del rey Mohammed VI, en un encuentro centrado en el diálogo entre inteligencia artificial y humanidades.

El ingreso del analista internacional se produjo tras un proceso de selección que se extendió por cuatro años. Su incorporación responde al objetivo de la institución de sumar voces con trayectoria en geopolítica global y diplomacia internacional. La corporación, fundada en 1977, busca consolidarse como un espacio de reflexión sobre los principales desafíos contemporáneos.

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Rodríguez advierte sobre “tercera guerra mundial fragmentada”

Durante su intervención titulada “Inseguridad total: La guerra tibia ha estallado”, Rodríguez Elizondo planteó un diagnóstico sobre el escenario global. “El mundo se encuentra viviendo una tercera guerra mundial fragmentada”, afirmó ante expertos reunidos en la sesión 51 de la Academia de Marruecos.

El académico explicó que esta etapa se caracteriza por una transición marcada por conflictos simultáneos y una globalización debilitada. Según señaló, el sistema internacional avanza hacia una fragmentación de la acción diplomática y una creciente incertidumbre. También advirtió que guerras como las de Ucrania e Irán anticipan dinámicas futuras en el nuevo orden mundial.

El exembajador, reconocido con el Premio Nacional de Humanidades Chile, sostuvo que la diplomacia pierde influencia frente a escenarios donde predominan tensiones prolongadas. En su análisis, este contexto redefine el equilibrio global y plantea desafíos para la gobernanza internacional.

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Siete nuevos miembros de tres continentes integran corporación africana

La sesión también marcó la incorporación de otros seis integrantes provenientes de América del Sur, Europa y Asia. Entre ellos figuran los exministros peruanos Luis González Posada y Luis Solari, junto a especialistas en áreas como filosofía, climatología y relaciones internacionales.

Las exposiciones abordaron temas vinculados a la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. El exdirector de la OMC, Pascal Lamy, analizó la gobernanza global frente a los avances tecnológicos, mientras que el filósofo Dominique Bourg reflexionó sobre la evolución del derecho ambiental.

La Academia del Reino de Marruecos, que cuenta con 30 académicos nacionales y 30 correspondientes internacionales, impulsa este tipo de encuentros para fortalecer el debate sobre los cambios culturales, tecnológicos y políticos.

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