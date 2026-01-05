A pocos meses de disputarse el Mundial 2026, existe mucha expectativa por la participación de la selección de Marruecos, que en los últimos años se ha convertido en la principal potencia del fútbol africano. Más allá de sus recientes logros (semifinal en Qatar 2022 y campeón del mundo sub-20 en 2025), los Leones del Atlas vienen realizando una impresionante inversión en su infraestructura y ya empezaron la construcción de un mega estadio.

El nuevo Grand Stade Hassan II, nombre que recibirá el recinto, tendrá una capacidad aproximada de 120.000 personas y su principal intención es ser la sede de la final del Mundial 2030. Como es conocido, el país marroquí compartirá la sede de esta competición junto con España, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Marruecos busca quedarse con la sede de la final del Mundial 2030

Las obras de este colosal estadio comenzaron en el 2025 en la ciudad de Casa Blanca. De acuerdo a las declaraciones del arquitecto encargado del proyecto, se contará con una infraestructura "como nunca antes ha existido".

"La propuesta de Marruecos es hacer el estadio más grande del mundo para la gran final de la Copa del Mundo en Marruecos. Así que no solo está calibrado, sino que está diseñado para esto, está imaginado para esto", manifestó Tarik Oualalou en diálogo con EFE.

La idea de Marruecos es que el Grand Stade Hassan II sea elegido, por encima del Santiago Bernabéu (84.000 espectadores) y el Camp Nou (105.000 espectadores), como la sede de la gran final del Mundial 2030.

Estadios más grandes del mundo

