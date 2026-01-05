HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
EN VIVO

Donald Trump y Venezuela: todo lo que se sabe | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

La nueva potencia del fútbol africano que construirá un colosal estadio para más de 100.000 personas y podría albergar la final del Mundial

Este mega proyecto, que ya se encuentra en marcha, permitirá que el continente africano cuente con el segundo estadio más grande del mundo. Superará en capacidad a recintos como el Bernabéu y el renovado Camp Nou.

Imagen proyecta del nuevo estadio que empezó a construirse en Marruecos. Foto: Populous
Imagen proyecta del nuevo estadio que empezó a construirse en Marruecos. Foto: Populous

A pocos meses de disputarse el Mundial 2026, existe mucha expectativa por la participación de la selección de Marruecos, que en los últimos años se ha convertido en la principal potencia del fútbol africano. Más allá de sus recientes logros (semifinal en Qatar 2022 y campeón del mundo sub-20 en 2025), los Leones del Atlas vienen realizando una impresionante inversión en su infraestructura y ya empezaron la construcción de un mega estadio.

El nuevo Grand Stade Hassan II, nombre que recibirá el recinto, tendrá una capacidad aproximada de 120.000 personas y su principal intención es ser la sede de la final del Mundial 2030. Como es conocido, el país marroquí compartirá la sede de esta competición junto con España, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

PUEDES VER: ¿Por qué FIFA no le quitará la sede del Mundial a Estados Unidos tras ataques a Venezuela según sus propios estatutos?

lr.pe

Marruecos busca quedarse con la sede de la final del Mundial 2030

Las obras de este colosal estadio comenzaron en el 2025 en la ciudad de Casa Blanca. De acuerdo a las declaraciones del arquitecto encargado del proyecto, se contará con una infraestructura "como nunca antes ha existido".

"La propuesta de Marruecos es hacer el estadio más grande del mundo para la gran final de la Copa del Mundo en Marruecos. Así que no solo está calibrado, sino que está diseñado para esto, está imaginado para esto", manifestó Tarik Oualalou en diálogo con EFE.

La idea de Marruecos es que el Grand Stade Hassan II sea elegido, por encima del Santiago Bernabéu (84.000 espectadores) y el Camp Nou (105.000 espectadores), como la sede de la gran final del Mundial 2030.

PUEDES VER: La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

lr.pe

Estadios más grandes del mundo

Estos son los 5 estadios más grandes del mundo. El coloso del FC Barcelona logró meterse en la nómina gracias a su reciente remodelación.

  • Estadio Rungrado Primero de Mayo (150.000) - Corea del Norte
  • Michigan Stadium (107.000) - Estados Unidos
  • Melbourne Cricket Ground (100.000) - Australia
  • Spotify Camp Nou (105.000) - España
  • Soccer City (94.700) - Sudáfrica.

Notas relacionadas
Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

LEER MÁS
Luka Modric recordó que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en Real Madrid: "Era muy directo"

Luka Modric recordó que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en Real Madrid: "Era muy directo"

LEER MÁS
Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS
Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?

Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS
Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de enero, según Jhan Sandoval

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Janet Tello al Congreso: "El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico"

Mario Vizcarra tras ser excluido de las elecciones generales 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025