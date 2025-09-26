HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El megatúnel submarino que uniría dos continentes y sería clave para el Mundial 2030: valdría más de US$7.000 millones

Europa y África se unirían. El objetivo de la megaobra es reducir tiempos de traslado y fortalecer el comercio y el transporte de pasajeros.

Este túnel submarino uniría Europa y África, y estaría listo para el Mundial 2030.
Este túnel submarino uniría Europa y África, y estaría listo para el Mundial 2030. | Composición LR/IA

España y Marruecos impulsan la construcción de un túnel submarino ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar para unir Punta Paloma (España) con Malabata, en Tánger (Marruecos), una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. La obra pretende crear una conexión fija entre Europa y África para viajes más rápidos y continuos.

La inversión supera los US$7.000 millones y el proyecto está a cargo de SECEGSA y la Compañía Nacional Marroquí de Estudios del Estrecho, que lo estudian desde hace décadas. El objetivo es reducir tiempos de traslado y fortalecer el comercio y el transporte de pasajeros, integrando mejor las redes ferroviarias de ambos continentes.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

lr.pe

¿Cómo es el túnel submarino que unirá 2 continentes y clave para el Mundial 2030?

Europa y África se unirían. La solución estudiada es un túnel ferroviario bajo el mar, con dos galerías de vía única más una galería central de servicio/evacuación. El trazado histórico de referencia suma ~38,5 km totales, de los cuales ~27,7 km serían submarinos, con profundidades que el material técnico sitúa hasta ~475 m bajo el nivel del mar. Son parámetros de estudio, no un diseño constructivo definitivo.

El corredor se integraría a las redes de alta velocidad de ambos países para tráfico de pasajeros y carga. Los estudios vigentes actualizan riesgos sísmicos y geotécnicos del umbral de Camarinal y de la zona Azores-Gibraltar, que es altamente activa, lo que explica la prudencia en plazos y la necesidad de nuevas campañas antes de cualquier decisión de obra.

PUEDES VER: Las 3 mejores escuelas de América Latina para un Máster en Marketing, según QS Rankings 2026: 2 son de Perú

lr.pe

¿Cuánto costará la inversión y cómo beneficiaría al transporte y comercio?

No existe un presupuesto oficial aprobado. Las estimaciones en medios varían: desde ~6.000–8.000 millones de euros (cifras divulgativas) hasta evaluaciones que elevan el coste potencial por encima de 10.000–15.000 millones de euros. En paralelo, el Gobierno español solo ha comprometido fondos para estudios (no para construir).

Si se ejecuta, el enlace podría mover hasta 12,8 millones de pasajeros/año y ~13 Mt de carga/año, y recortar el viaje Madrid–Casablanca alrededor de 5 horas 30 minutos (hoy requiere unas 12 h por carretera o ~2 h en avión, sin puerta a puerta). Son proyecciones de capacidad y tiempos empleadas en la difusión del proyecto; su materialización depende de que superen los estudios y se financie la obra.

