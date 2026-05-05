En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados. Foto: AFP.

En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados. Foto: AFP.

Al menos 26 personas murieron y 61 más resultaron heridas debido a una explosión en una fábrica de pirotecnia en Liuyang, provincia de Hunan, en el centro de China. El accidente, ocurrido en el complejo industrial Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, generó grandes columnas de humo y provocó graves daños en los edificios cercanos.

En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados en la zona afectada. Utilizaron 18 drones y robots para facilitar las tareas de rescate y reducir los peligros en el lugar. El presidente Xi Jinping ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas de la tragedia.

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Además, las autoridades evacuaron las áreas circundantes debido al riesgo que representaba la pólvora negra almacenada en el complejo, altamente inflamable. La explosión se registró alrededor de las 16.40 (8.40 a. m. GMT), y aunque aún no se han especificado las causas exactas, se sabe que el área era extremadamente propensa a incidentes de este tipo.

Cifras podrían aumentar

El gobierno de Changsha confirmó que las labores de búsqueda y recuperación finalizaron en su mayoría. La causa del incidente es investigada y se detuvo al responsable de la empresa. Además, los funcionarios locales suspendieron la producción de pirotecnia en toda la ciudad de Liuyang para realizar una serie de inspecciones de seguridad.

El alcalde Chen Bozhang expresó en una rueda de prensa que la administración local está profundamente afectada por la tragedia. "Nos sentimos sumamente tristes y culpables", afirmó, y ofreció disculpas a las víctimas, sus familias y la sociedad.

Mientras tanto, el Consejo de Estado de China formó un equipo especial para investigar el accidente, y el viceprimer ministro Zhang Guoqing supervisó personalmente las operaciones de rescate.

Una industria importante, pero peligrosa

En 2025, Pekín exportó fuegos artificiales por un valor de US$1.140 millones, lo que representa más de dos tercios de las ventas mundiales, según datos del Observatorio de la Complejidad Económica. Este volumen de exportación supera ampliamente las ventas nacionales y consolida al país como el mayor productor y exportador de estos productos en el mundo.

Liuyang es el epicentro de esta manufactura pirotécnica. Con un valor de mercado que alcanzó los 50.000 millones de yuanes el año pasado, la ciudad alberga a 431 empresas productoras. El lugar representa el 60% de la producción nacional y el 70% de las exportaciones chinas.

Sin embargo, la reciente tragedia en la fábrica Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company pone en evidencia los riesgos asociados a esta industria que, a pesar de su rentabilidad, enfrenta serios desafíos en términos de seguridad.