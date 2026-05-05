HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Fraudistas al ataque y el Congreso va por la justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Explosión de fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 26 muertos, 61 heridos y múltiples destrozos

El presidente Xi Jinping ordena una investigación exhaustiva sobre el incidente. Se suspendió la producción de pirotecnia en la ciudad.

En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados. Foto: AFP.
En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados. Foto: AFP.
Compartir

Al menos 26 personas murieron y 61 más resultaron heridas debido a una explosión en una fábrica de pirotecnia en Liuyang, provincia de Hunan, en el centro de China. El accidente, ocurrido en el complejo industrial Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, generó grandes columnas de humo y provocó graves daños en los edificios cercanos.

En respuesta a la emergencia, más de 1.500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías fueron desplegados en la zona afectada. Utilizaron 18 drones y robots para facilitar las tareas de rescate y reducir los peligros en el lugar. El presidente Xi Jinping ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas de la tragedia.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

Además, las autoridades evacuaron las áreas circundantes debido al riesgo que representaba la pólvora negra almacenada en el complejo, altamente inflamable. La explosión se registró alrededor de las 16.40 (8.40 a. m. GMT), y aunque aún no se han especificado las causas exactas, se sabe que el área era extremadamente propensa a incidentes de este tipo.

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

lr.pe

Cifras podrían aumentar

El gobierno de Changsha confirmó que las labores de búsqueda y recuperación finalizaron en su mayoría. La causa del incidente es investigada y se detuvo al responsable de la empresa. Además, los funcionarios locales suspendieron la producción de pirotecnia en toda la ciudad de Liuyang para realizar una serie de inspecciones de seguridad.

El alcalde Chen Bozhang expresó en una rueda de prensa que la administración local está profundamente afectada por la tragedia. "Nos sentimos sumamente tristes y culpables", afirmó, y ofreció disculpas a las víctimas, sus familias y la sociedad.

Mientras tanto, el Consejo de Estado de China formó un equipo especial para investigar el accidente, y el viceprimer ministro Zhang Guoqing supervisó personalmente las operaciones de rescate.

Una industria importante, pero peligrosa

En 2025, Pekín exportó fuegos artificiales por un valor de US$1.140 millones, lo que representa más de dos tercios de las ventas mundiales, según datos del Observatorio de la Complejidad Económica. Este volumen de exportación supera ampliamente las ventas nacionales y consolida al país como el mayor productor y exportador de estos productos en el mundo.

Liuyang es el epicentro de esta manufactura pirotécnica. Con un valor de mercado que alcanzó los 50.000 millones de yuanes el año pasado, la ciudad alberga a 431 empresas productoras. El lugar representa el 60% de la producción nacional y el 70% de las exportaciones chinas.

Sin embargo, la reciente tragedia en la fábrica Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company pone en evidencia los riesgos asociados a esta industria que, a pesar de su rentabilidad, enfrenta serios desafíos en términos de seguridad.

Notas relacionadas
China gana fuerza en América Latina y sigue con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

China gana fuerza en América Latina y sigue con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

LEER MÁS
China reta a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

China reta a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con los mejores nuevos restaurantes del mundo, según Conde Nast Traveller

Los 4 países de América Latina con los mejores nuevos restaurantes del mundo, según Conde Nast Traveller

LEER MÁS
Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
Sudamérica y el nuevo puerto que promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: inversión proyectada asciende a US$150 millones

Sudamérica y el nuevo puerto que promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: inversión proyectada asciende a US$150 millones

LEER MÁS
El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025