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Posible brote de hantavirus en crucero del Atlántico deja 3 fallecidos y desata operativo médico de emergencia

El barco, operado por Oceanwide Expeditions, transporta 149 pasajeros de múltiples nacionalidades en ruta desde Ushuaia (Argentina) hacia Cabo Verde, donde se prohibió el desembarco.

La Organización Mundial de la Salud confirmó al menos tres muertes en el crucero MV Hondius por un posible brote de hantavirus
La Organización Mundial de la Salud confirmó al menos tres muertes en el crucero MV Hondius por un posible brote de hantavirus | AFP | AFP
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Al menos tres personas han fallecido a bordo del crucero neerlandés MV Hondius por un posible foco de hantavirus, una enfermedad transmitida por excretas de roedores y que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, anunció este lunes la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, precisaron que de momento hay al menos un caso confirmado en laboratorio y otros cinco bajo sospecha, mientras que uno de este grupo se encuentra en cuidados intensivos.

El barco, que partió de Ushuaia (Argentina) y cuyo destino final era Cabo Verde (Africa), lleva 149 pasajeros de 23 nacionalidades a bordo, según informó la empresa operadora Oceanwide Expeditions, que calificó el panorama como "una situación médica grave".

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OMS niega riesgo de propagación pese a bloqueo de desembarco

En tanto, la OMS trabaja a fin de controlar la situación en alta mar, su director en Europa, Hans Kluge, hizo un llamado a la calma: "El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", señaló.

Del mismo modo, sostuvo que las infecciones ocasionadas por hantavirus son poco frecuentes “y no se transmiten fácilmente entre personas”, al tiempo que garantizó un trabajo conjunto con los países afectados.

Sin embargo, Cabo Verde, destino del barco, negó el desembarco a los tripulantes con el fin de "proteger a la población", indicaron sus funcionarios.

Para las autoridades sanitarias, aún no está claro cómo se produjeron las infecciones. A pesar de que la enfermedad no se ha reportado en Tierra del Fuego, sí es endémica en otras zonas de Argentina y Chile.

En ese sentido, expertos consultados por CNN plantean dos posibles vías de contagio: contaminación del barco por roedores o transmisión entre personas de la variante Andes del virus. Este último escenario, aunque poco común, podría tener implicancias relevantes en la medicina del viajero y el estudio de enfermedades infecciosas, de acuerdo con Scott Miscovich, médico de familia y presidente y director ejecutivo de Premier Medical Group.

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¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

El hantavirus, presente en ratones, puede provocar cuadros graves en humanos, como afecciones respiratorias, cardíacas o fiebres hemorrágicas. No existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas.

La transmisión ocurre principalmente por contacto con secreciones de animales infectados, como orina, saliva o heces, o por inhalación de partículas contaminadas. Pese a que hay múltiples variantes distribuidas en distintos continentes, la OMS señala que el contagio entre humanos es extremadamente raro. La infección suele estar asociada a entornos rurales o zonas con presencia de roedores.

respiratorias. En algunos casos, la enfermedad evoluciona hacia complicaciones graves, como insuficiencia renal o síndrome pulmonar. Si bien muchas infecciones pasan desapercibidas, la tasa de mortalidad alcanza hasta un 15%, según autoridades sanitarias internacionales.

Los síntomas pueden aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fiebre, dolor muscular, tos y dificultades

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