Avioneta en Brasil se choca contra edificio residencial: al menos dos muertos y tres heridos reportados
Imágenes difundidas por medios brasileños captaron el momento en que la aeronave sobrevolaba una zona residencial antes de impactar
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Una avioneta con cinco ocupantes se estrelló contra un edificio residencial en Brasil y dejó al menos dos personas muertas y tres heridas de gravedad. Las víctimas fatales corresponderían al piloto y al copiloto de la aeronave, de acuerdo con reportes de medios brasileños y versiones atribuidas al Cuerpo de Bomberos.
El accidente ocurrió en el barrio Silveira, en la región noreste de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. La aeronave habría perdido altitud pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Pampulha y terminó impactando contra un edificio residencial.
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Equipos de rescate, bomberos y peritos de la Policía Civil permanecen en el lugar para realizar las primeras investigaciones. Las autoridades buscan establecer si el accidente fue causado por una falla técnica u otro factor durante los minutos posteriores al despegue.
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Víctimas
Los dos fallecidos murieron en el lugar del accidente. Según los primeros reportes, se trata del piloto y el copiloto de la avioneta.
Los otros tres ocupantes fueron rescatados entre los restos de la aeronave por personal del Cuerpo de Bomberos y trasladados al Hospital João XXIII. Todos permanecen hospitalizados en estado grave.
Impacto contra el edificio
La avioneta chocó contra la zona de las escaleras del edificio, entre el tercer y cuarto piso, sin que los primeros análisis indiquen impacto directo dentro de apartamentos.
Tras el choque, la aeronave cayó hacia el área de parqueaderos. Los equipos de emergencia aseguraron el perímetro y el edificio fue evacuado de manera preventiva mientras se evalúan posibles daños estructurales.
Testigos señalaron que la aeronave hacía un fuerte ruido en el motor antes del impacto. Un residente citado por medios brasileños aseguró que la avioneta giró bruscamente, presuntamente para evitar una escuela, antes de estrellarse contra el edificio.