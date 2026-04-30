México quiere tocar el cielo con el rascacielos más alto de América Latina: tendrá 484 metros y 99 pisos

La Torre Rise se levantará en Monterrey como un complejo de uso mixto con residencias, oficinas, hotel y comercio. | Foto: RiseTower

La Torre Rise se levantará en Monterrey como un complejo de uso mixto con residencias, oficinas, hotel y comercio. | Foto: RiseTower

México busca liderar la arquitectura vertical en la región con la construcción de la Torre Rise, un rascacielos de 484 metros que se convertirá en el más alto de América Latina. Este ambicioso proyecto redefine el horizonte urbano y posiciona al país en la competencia global de megatorres.

Ubicado en Monterrey, este proyecto no solo destaca por su altura, sino también por su diseño multifuncional y su complejidad técnica. Con 99 niveles proyectados, esta estructura simboliza una nueva etapa en el desarrollo urbano latinoamericano.

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Divisiones de la edificación. Foto: Rise Tower

¿Qué es la Torre Rise y por qué marcará un hito en América Latina?

La torre es un rascacielos de uso mixto que integrará viviendas, oficinas, hotel, comercio y espacios de ocio en un solo complejo. Tendrá 484 metros de altura total, de los cuales 408 metros serán habitables y el resto corresponderá a su aguja arquitectónica, consolidando un concepto de “ciudad vertical”.

El proyecto, desarrollado por Nest y Ancore Group y diseñado por el arquitecto Esteban Ramos, superará ampliamente a las Torres Obispado y a la Gran Torre Santiago, con lo que se convertirá en el edificio más alto de América Latina y en uno de los más imponentes del mundo.

¿Cuáles son los desafíos y características técnicas de este rascacielos?

Levantar una construcción de estas dimensiones en Monterrey implica enfrentar condiciones complejas, como vientos intensos y actividad sísmica. Para ello, la estructura incorpora un núcleo reforzado y un sistema perimetral diseñado para resistir cargas laterales, lo que garantiza estabilidad y seguridad.

Además, contará con una fachada de vidrio y aluminio tipo muro cortina, pensada para optimizar el control térmico y soportar presiones a gran altura. El edificio también apunta a estándares sostenibles con certificaciones como LEED Silver y Well, lo que refleja una apuesta por la eficiencia energética y el bienestar de sus ocupantes.

En términos numéricos, incluirá 35 niveles de oficinas, 22 de residencias y 10 de hotel de lujo, así como miles de metros cuadrados destinados a áreas verdes y espacios recreativos. Con estas características, la Torre Rise no solo redefine el perfil urbano, sino que también impulsa el desarrollo urbano y económico de la región.

La construcción comenzó en 2023 y, según autoridades como Samuel García Sepúlveda, su inauguración está prevista para el verano de 2026, aunque algunos expertos consideran que podría extenderse hasta finales de ese año o incluso 2027.