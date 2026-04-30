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Mundo

Fiscalía de Nueva York acusa de narcotráfico al gobernador de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado

Autoridades de EE. UU. acusan a Rubén Rocha Moya de colaborar con el cártel de Sinaloa, en un caso que involucra a otros funcionarios y genera tensión con el gobierno de Sheinbaum.

Caso contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por narcotráfico desata reacción en México. Foto: AFP
Caso contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por narcotráfico desata reacción en México. Foto: AFP | AFP | AFP
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La Fiscalía de Nueva York acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de participar en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa. Según la imputación, habría colaborado con integrantes del crimen organizado para distribuir drogas de México a Estados Unidos, lo que lo convierte en el funcionario activo y de mayor rango señalado en ese país por estos delitos.

El documento judicial sostiene, además, que otros nueve funcionarios, entre ellos autoridades locales y legisladores, habrían mantenido acuerdos con la organización criminal con el fin de facilitar el tráfico de estupefacientes. En respuesta, el gobernador rechazó los cargos y aseguró que las acusaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno". En declaraciones a la prensa en Culiacán, afirmó que se mantiene "tranquilo" y que no ha recibido una notificación formal.

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Gobierno mexicano cuestiona acusación y exige pruebas

La reacción en México no se hizo esperar. La Cancillería expresó sorpresa por la forma en que se difundió el caso y advirtió que se pudo vulnerar la confidencialidad de los tratados bilaterales. En un comunicado, anunció que enviará un reclamo diplomático a la embajada estadounidense.

Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar si las imputaciones cuentan con sustento legal. El vocero de la institución explicó que se busca verificar si existen fundamentos suficientes que respalden una solicitud de captura o extradición. De acuerdo con la dependencia, la petición presentada por Estados Unidos no incluye "evidencias contundentes".

La presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura. Señaló que su gobierno no encubrirá delitos, pero deben demostrarse indicios. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas acusaciones es un ataque político", declaró. Asimismo, subrayó que no permitirá injerencias externas en asuntos internos.

El partido oficialista Morena, al que pertenece Rocha Moya, pidió respeto al debido proceso y cuestionó la falta de elementos en la solicitud.

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Presuntos nexos con 'Los Chapitos' agravan situación

La acusación de la Fiscalía de Nueva York detalla supuestos vínculos con la facción conocida como 'Los Chapitos', liderada por los hijos de Joaquín 'Chapo' Guzmán. Conforme al expediente, este grupo habría apoyado la llegada de Rocha Moya al poder a cambio de protección para sus operaciones.

El documento señala que el gobernador sostuvo reuniones con miembros de esa estructura antes y después de asumir el cargo en 2021. A cambio, habría ofrecido facilidades en el traslado de estupefacientes.

El caso se produce ante un aumento de la violencia en Sinaloa. La disputa entre 'Los Chapitos' y el grupo vinculado a Ismael 'Mayo' Zambada ha dejado cientos de víctimas. Testimonios recogidos por la agencia AFP en Culiacán reflejan la percepción social sobre la situación. "Esto es algo que se veía venir", aseveró el empresario Miguel Taniyama. La activista Rebeca Espinoza agregó en la misma línea que la incriminación "refleja lo que muchos intuían".

Tensión bilateral crece

El caso se inscribe en un escenario de creciente presión entre México y Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, en especial por el tráfico de fentanilo. La administración estadounidense ha incrementado la presión sobre autoridades mexicanas con el fin de frenar el flujo de drogas.

En ese contexto, Washington ha planteado medidas como sanciones comerciales e incluso acciones más contundentes contra organizaciones criminales. También se han cancelado visas a políticos mexicanos.

El gobierno de Sheinbaum ha respondido con un alza en operativos contra el crimen organizado. La captura de líderes narcotraficantes forma parte de esa estrategia.

Las quejas surgen tras recientes fricciones, como la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro de México sin autorización oficial.

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