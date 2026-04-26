El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, indicó que estas decisiones responden a los altos riesgos que enfrentan los buques, donde las penalizaciones pueden ser 15 veces mayores. Foto: AFP | AFP | AFP

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, indicó que estas decisiones responden a los altos riesgos que enfrentan los buques, donde las penalizaciones pueden ser 15 veces mayores. Foto: AFP | AFP | AFP

Empresas navieras han llegado a pagar hasta US$4 millones para asegurar un cruce por el canal de Panamá, en medio de la crisis generada por el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, explicó que estos casos responden a decisiones empresariales ante riesgos mayores. “Era más barato pagar aquí que sufrir la pérdida del ingreso del otro lado”, señaló al referirse a un buque que necesitaba llegar a su destino para evitar una penalización hasta 15 veces mayor. Según detalló, se trata de situaciones excepcionales dentro del tránsito marítimo global, las cuales no superan el 5% de las naves que aspiran a circular.

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Guerra en Medio Oriente altera rutas del comercio global

El cierre del estrecho de Ormuz ha obligado a redirigir rutas marítimas clave para el transporte de petróleo y otros hidrocarburos. Esta vía concentra cerca del 20% del crudo que se comercializa en el mundo, por lo que su interrupción impacta directamente en los precios del mismo y en la seguridad marítima.

Vásquez indicó que parte de los tanqueros permanece atrapada en el Golfo Pérsico, lo que ha generado un efecto dominó en el comercio internacional. Este escenario ha incrementado la urgencia de las empresas por asegurar rutas alternativas, como el canal de Panamá.

Uno de los casos citados por las autoridades involucró a un buque de combustible que debía llegar a Europa, pero fue redirigido hacia Singapur. La necesidad de abastecimiento en ese mercado elevó el valor de la subasta. “Ellos deciden hasta qué precio llegar”, explicó Vásquez sobre el sistema.

Canal de Panamá opera al límite ante alta demanda global

Antes de la crisis, los costos adicionales oscilaban entre US$250.000 y US$300.000, mientras que ahora alcanzan promedios cercanos a US$400.000 y US$425.000.

El Canal de Panamá ha registrado jornadas con hasta 41 tránsitos diarios, por encima de los 34 programados.

El sistema de subastas se realiza en franjas horarias específicas y no altera el orden de los buques con reserva previa. Desde 2023, tras la sequía que afectó los embalses, se exige apartar un turno de manera obligatoria para cruzar. En la actualidad, los niveles de agua permiten ampliar los cupos, lo que ha facilitado responder a la alta demanda.

Campesinos protestan contra nuevo embalse del canal en El Limón

En paralelo, el proyecto de un nuevo embalse en la cuenca del río Indio ha generado rechazo en comunidades rurales de El Limón. Cientos de personas protestaron contra la iniciativa impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá, que busca asegurar el suministro de agua para la vía y el país en los próximos 50 años.

Claudino Domínguez, residente de la zona, expresó su rechazo: “Están apurados en hundirnos y no estamos de acuerdo”. El proyecto contempla una inversión de US$1.500 millones e incluye la reubicación de unas 2.000 personas. Los pobladores cuestionan las condiciones del traslado y la pérdida de tierras productivas.

Maricel Sánchez, otra habitante, señaló que el plan afecta su forma de vida. “Lo que hay detrás de mi historia vale mucho más que una casa bonita”, afirmó. Las comunidades sostienen que el proyecto impacta el medio ambiente y la agricultura local, mientras las autoridades destacan su importancia para la operación futura del Canal de Panamá.