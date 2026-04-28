Científicos preocupados al detectar un cambio inesperado en la Tierra: el ‘cinturón verde’ se mueve

El cinturón verde del planeta se desplaza hacia el noreste, un fenómeno vinculado al cambio climático que preocupa a la comunidad científica y afecta la biodiversidad global. | Foto: Composición LR | IA ChatGPT

El cinturón verde del planeta se desplaza hacia el noreste, un fenómeno vinculado al cambio climático que preocupa a la comunidad científica y afecta la biodiversidad global. | Foto: Composición LR | IA ChatGPT

El cinturón verde del planeta está en movimiento y la vegetación terrestre acelera su migración hacia el noreste, un fenómeno que ha encendido las alertas en la comunidad científica. Este cambio inesperado en la Tierra se vincula directamente con el cambio climático y refleja alteraciones profundas en la distribución global de la biosfera.

Un estudio publicado en la revista PNAS y liderado por la Universidad de Leipzig, junto al Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv) y la Universidad de Valencia, ha desarrollado un método innovador para medir este fenómeno. La investigación permite rastrear este desplazamiento y comprender cómo evoluciona la salud del planeta.

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¿Qué significa que el cinturón verde del planeta se esté moviendo?

Los científicos calcularon el 'centro de masa' de la vegetación global, un indicador que resume la distribución del verdor en la Tierra. Este punto funciona como una referencia para observar cómo se redistribuyen los ecosistemas a lo largo del tiempo y revela patrones de cambio a escala global.

Gracias a datos satelitales y modelos climáticos, los expertos detectaron que este centro se desplaza de forma estacional entre hemisferios. El profesor Gustau Camps-Valls explicó: “Básicamente, hemos comprimido la complejidad de la biosfera en un único latido en movimiento”, destacando que este sistema permite medir el pulso del planeta con mayor precisión.

¿Por qué la vegetación terrestre se desplaza hacia el noreste?

El análisis identificó un doble movimiento inesperado: además del avance hacia el norte, también existe una migración hacia el este. Este comportamiento estaría relacionado con el aumento del reverdecimiento en regiones como Asia y Europa, donde las condiciones climáticas favorecen el crecimiento vegetal.

El investigador Miguel Mahecha señaló que “fue una gran sorpresa para nosotros”, al confirmar este patrón no previsto. Factores como inviernos más suaves y temporadas de crecimiento más prolongadas estarían impulsando esta tendencia, aunque los expertos advierten que aún se requieren más estudios para confirmar las causas.

¿Qué papel juega el CO₂ en este fenómeno global?

El incremento de dióxido de carbono en la atmósfera actúa como fertilizante natural, estimulando la fotosíntesis y favoreciendo la expansión de la vegetación. Este proceso contribuye al llamado reverdecimiento global, que describe el aumento de la densidad vegetal en distintas regiones del mundo.

Además, las temperaturas más altas prolongan los ciclos de crecimiento, especialmente en el hemisferio norte. Sin embargo, los científicos no observaron un desplazamiento equivalente hacia el sur, lo que evidencia una respuesta desigual del planeta frente al cambio climático.

¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para el futuro del planeta?

El desplazamiento del cinturón verde revela una reorganización de los ecosistemas a gran escala, lo que podría impactar la biodiversidad, la disponibilidad de recursos y los patrones climáticos. Este comportamiento también influye en fenómenos como sequías, incendios y migraciones de especies.

La metodología utilizada abre nuevas posibilidades para monitorear otros indicadores del sistema terrestre, como cambios en los océanos o anomalías térmicas. De este modo, los científicos cuentan ahora con una herramienta clave para seguir la evolución del planeta en un contexto de calentamiento global.