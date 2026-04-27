HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Tabla Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones actualizadas, resultados de la fecha 12 y quién es el líder del Apertura

Consulta la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO con resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura. Revisa cómo va tu equipo y quién lidera el campeonato hoy.

Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Compartir

La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 se mueve tras los resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura. Con partidos clave ya disputados, la lucha por el liderato se intensifica entre Alianza Lima y Los Chankas, mientras Universitario y otros equipos buscan acercarse en la clasificación. Revisa aquí cómo va tu club en vivo y todos los resultados actualizados.

PUEDES VER: Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima ocupa el primer lugar del Torneo Apertura, a la espera de que se juegue el partido de Los Chankas ante ADT.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima129+1729
2.Los Chankas129+729
3.Cienciano127+1023
4.Universitario126+721
5.Comerciantes Unidos125+219
6.Cusco FC126-419
7.Melgar115+317
8.UTC124016
9.CD Moquegua125-416
10.Juan Pablo II124-915
11.Sporting Cristal124014
12.Alianza Atlético123014
13.ADT123013
14.Sport Huancayo123-412
15.Sport Boys122-412
16.Atlético Grau122-510
17.Deportivo Garcilaso112-510
18.FC Cajamarca121-96

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura

Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Moquegua y FC Cajamarca dieron inicio a la fecha. Sporting Cristal viajó a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. Alianza Lima visitó a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibió a Alianza Atlético en el Monumental. El lunes, Los Chankas se enfrentó a ADT en Tarma, donde cayó goleado.

Sábado 25 de abril

  • Moquegua 2-1 FC Cajamarca | Hora: Finalizado
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | Finalizado
  • Sport Boys 1-1 Juan Pablo II | Finalizado

Domingo 26 de abril

  • UTC 2-2 Cienciano | Finalizado
  • Cusco 2-1 Sport Huancayo | Finalizado
  • Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Finalizado
  • Universitario 1-2 Alianza Atlético | Finalizado

Lunes 27 de abril

  • ADT 4-0 Los Chankas | 3.00 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, que está disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano9
Alejandro HohbergCienciano8
Facundo CallejoCusco8
Eryc CastilloAlianza Lima7
Hernán BarcosFC Cajamarca7
Notas relacionadas
Sporting Cristal suma otra derrota en el Torneo Apertura: rimenses cayeron 1-0 de visita ante Comerciantes Unidos

Sporting Cristal suma otra derrota en el Torneo Apertura: rimenses cayeron 1-0 de visita ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
Fabián Bustos dedica emotivas palabras a Universitario tras ser la primera opción para reemplazar a Rabanal: "Adoro el club"

Fabián Bustos dedica emotivas palabras a Universitario tras ser la primera opción para reemplazar a Rabanal: "Adoro el club"

LEER MÁS
Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Perdió el invicto! Los Chankas cayó goleado 4-0 ante ADT en Tarma y baja al segundo lugar del Torneo Apertura 2026

¡Perdió el invicto! Los Chankas cayó goleado 4-0 ante ADT en Tarma y baja al segundo lugar del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO: posiciones actualizadas y resultados de la fecha 12 por el Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO: posiciones actualizadas y resultados de la fecha 12 por el Torneo Apertura

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025