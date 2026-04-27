Tabla Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones actualizadas, resultados de la fecha 12 y quién es el líder del Apertura
Consulta la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO con resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura. Revisa cómo va tu equipo y quién lidera el campeonato hoy.
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La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 se mueve tras los resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura. Con partidos clave ya disputados, la lucha por el liderato se intensifica entre Alianza Lima y Los Chankas, mientras Universitario y otros equipos buscan acercarse en la clasificación. Revisa aquí cómo va tu club en vivo y todos los resultados actualizados.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Alianza Lima ocupa el primer lugar del Torneo Apertura, a la espera de que se juegue el partido de Los Chankas ante ADT.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|12
|9
|+17
|29
|2.
|Los Chankas
|12
|9
|+7
|29
|3.
|Cienciano
|12
|7
|+10
|23
|4.
|Universitario
|12
|6
|+7
|21
|5.
|Comerciantes Unidos
|12
|5
|+2
|19
|6.
|Cusco FC
|12
|6
|-4
|19
|7.
|Melgar
|11
|5
|+3
|17
|8.
|UTC
|12
|4
|0
|16
|9.
|CD Moquegua
|12
|5
|-4
|16
|10.
|Juan Pablo II
|12
|4
|-9
|15
|11.
|Sporting Cristal
|12
|4
|0
|14
|12.
|Alianza Atlético
|12
|3
|0
|14
|13.
|ADT
|12
|3
|0
|13
|14.
|Sport Huancayo
|12
|3
|-4
|12
|15.
|Sport Boys
|12
|2
|-4
|12
|16.
|Atlético Grau
|12
|2
|-5
|10
|17.
|Deportivo Garcilaso
|11
|2
|-5
|10
|18.
|FC Cajamarca
|12
|1
|-9
|6
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura
Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Moquegua y FC Cajamarca dieron inicio a la fecha. Sporting Cristal viajó a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. Alianza Lima visitó a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibió a Alianza Atlético en el Monumental. El lunes, Los Chankas se enfrentó a ADT en Tarma, donde cayó goleado.
Sábado 25 de abril
- Moquegua 2-1 FC Cajamarca | Hora: Finalizado
- Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | Finalizado
- Sport Boys 1-1 Juan Pablo II | Finalizado
Domingo 26 de abril
- UTC 2-2 Cienciano | Finalizado
- Cusco 2-1 Sport Huancayo | Finalizado
- Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Finalizado
- Universitario 1-2 Alianza Atlético | Finalizado
Lunes 27 de abril
- ADT 4-0 Los Chankas | 3.00 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, que está disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.
Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.
|Jugador
|Club
|Goles
|Carlos Garcés
|Cienciano
|9
|Alejandro Hohberg
|Cienciano
|8
|Facundo Callejo
|Cusco
|8
|Eryc Castillo
|Alianza Lima
|7
|Hernán Barcos
|FC Cajamarca
|7