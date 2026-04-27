Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 se mueve tras los resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura. Con partidos clave ya disputados, la lucha por el liderato se intensifica entre Alianza Lima y Los Chankas, mientras Universitario y otros equipos buscan acercarse en la clasificación. Revisa aquí cómo va tu club en vivo y todos los resultados actualizados.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima ocupa el primer lugar del Torneo Apertura, a la espera de que se juegue el partido de Los Chankas ante ADT.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 12 9 +17 29 2. Los Chankas 12 9 +7 29 3. Cienciano 12 7 +10 23 4. Universitario 12 6 +7 21 5. Comerciantes Unidos 12 5 +2 19 6. Cusco FC 12 6 -4 19 7. Melgar 11 5 +3 17 8. UTC 12 4 0 16 9. CD Moquegua 12 5 -4 16 10. Juan Pablo II 12 4 -9 15 11. Sporting Cristal 12 4 0 14 12. Alianza Atlético 12 3 0 14 13. ADT 12 3 0 13 14. Sport Huancayo 12 3 -4 12 15. Sport Boys 12 2 -4 12 16. Atlético Grau 12 2 -5 10 17. Deportivo Garcilaso 11 2 -5 10 18. FC Cajamarca 12 1 -9 6

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura

Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Moquegua y FC Cajamarca dieron inicio a la fecha. Sporting Cristal viajó a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. Alianza Lima visitó a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibió a Alianza Atlético en el Monumental. El lunes, Los Chankas se enfrentó a ADT en Tarma, donde cayó goleado.

Sábado 25 de abril

Moquegua 2-1 FC Cajamarca | Hora: Finalizado

| Hora: Finalizado Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | Finalizado

| Finalizado Sport Boys 1-1 Juan Pablo II | Finalizado

Domingo 26 de abril

UTC 2-2 Cienciano | Finalizado

| Finalizado Cusco 2-1 Sport Huancayo | Finalizado

| Finalizado Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Finalizado

| Finalizado Universitario 1-2 Alianza Atlético | Finalizado

Lunes 27 de abril

ADT 4-0 Los Chankas | 3.00 p. m.

| 3.00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, que está disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.