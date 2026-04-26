Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se prepara para afrontar su tercer partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo rimense deberá recibir a Junior el próximo martes 28 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Alejandro Villanueva.

Los dirigidos por Ze Ricardo buscarán su segundo triunfo jugando de local en la presente edición del torneo internacional. En la fecha pasada, los celestes cayeron 2-1 ante Palmeiras en Brasil, en un partido con mucha polémica. Actualmente, el conjunto cervecero marcha segundo con tres unidades, mismo puntaje que Cerro Porteño.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Este encuentro arrancará desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (29/04)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por fase de grupos de Copa Libertadores.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal en el duelo ante Junior.