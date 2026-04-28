Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', fue arrestado por las fuerzas especiales de México en el estado occidental de Nayarit, según detalló Omar García Harfuch, ministro de Seguridad. Conocido como uno de los principales comandantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era el encargado regional a lo largo de la costa del Pacífico del país y el posible sucesor de alias 'El Mencho'.

De acuerdo con lo descrito en un comunicado de la Marina, el operativo rodeó una cabaña en El Mirador, al norte de Puerto Vallarta, donde Flores se encontraba protegido por un perímetro de unos 30 camiones y más de 60 hombres armados. Pese al amplio resguardo, la Armada señaló que esto se llevó a cabo "con precisión quirúrgica sin que se disparara un solo tiro".

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A esta captura se sumó otra, realizada horas después por las autoridades contra César Alejandro "N", alias 'El Guero Conta', quien cumpliría la función de operador financiero dentro del grupo criminal. En este caso, la acción se realizó en Zapopan, Jalisco.

Se le encontró en las alcantarillas

"Debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención", describió el reporte oficial.

Además del informe, García Harfuch compartió videos en redes sociales con imágenes de la aprehensión, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona durante la operación. Según la autoridad, esta fue precedida por 19 meses de vigilancia e involucró a más de 500 soldados, seis helicópteros y varios aviones.

La presencia de Estados Unidos

En una declaración anónima para Reuters, un funcionario de seguridad mexicano reveló que la Armada recibió información de inteligencia estadounidense. Esta habría sido clave para la captura y la vigilancia aérea.

Cabe indicar que Washington buscaba al criminal para su extradición, incluso con una recompensa de US$5 millones como incentivo. Hasta el momento, no se determinó si Flores enfrentará cargos en México de manera inmediata o si también intervendrá el gobierno de Donald Trump en la ecuación judicial.

Una figura clave

El medio también citó a Carlos Olivo, exagente especial adjunto a cargo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y experto en el CJNG, quien aseguró que alias 'El Jardinero' es clave para las operaciones de la organización. Entre sus funciones estarían el control de los laboratorios de drogas, las rutas de contrabando y la distribución en EE. UU.

Este último punto resalta la captura del delincuente bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, debido a las constantes amenazas de Trump, quien considera que la autoridad mexicana no hace lo suficiente para combatir a los cárteles.

Bajo este marco, Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, describió la detención como "un importante paso adelante en la lucha contra quienes se lucran con el fentanilo y alimentan la violencia en nuestras comunidades". En 2021, el Departamento del Tesoro identificó a Flores como un "importante narcotraficante extranjero".