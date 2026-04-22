En particular, acusó a la empresa Enel de incidir en el aumento de precios de la energía. Foto: AFP.

En particular, acusó a la empresa Enel de incidir en el aumento de precios de la energía. Foto: AFP.

El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia contundente durante el Consejo de Ministros: si el Banco de la República decide seguir subiendo las tasas de interés, el Gobierno tomará medidas, y una de ellas sería un aumento adicional del salario mínimo. El mandatario fundamentó su postura en el principio constitucional del "salario vital y móvil", aseguró que el incremento no es responsable de la inflación y que la responsabilidad de su administración es proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Además, destacó que las decisiones recientes de la Junta Directiva de la entidad dificultan el acceso al crédito y afectan negativamente la economía de las familias colombianas. En un tono desafiante, añadió que, si se sigue con esta actitud, se podría tomar la decisión de elevar nuevamente el salario mínimo, como un contrapeso a las políticas monetarias restrictivas.

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Por otra parte, sugirió que los cambios en la composición del comité podrían ser una solución para modificar el rumbo económico. “Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva… se acabó”, complementó el líder de izquierda.

Las razones del Ejecutivo

Petro abordó este enfoque en reacción a la publicación de los datos del DANE y descalificó las explicaciones tradicionales sobre el fenómeno inflacionario. Incluso precisó que el incremento registrado en marzo tiene su origen en dinámicas externas y prácticas especulativas de algunos sectores. En particular, acusó a la empresa Enel de incidir en el aumento de precios de la energía.

Asimismo, mencionó el caso de Urrá, vinculado con presuntas determinaciones en el manejo de los recursos hídricos que habrían tenido un impacto directo sobre los costos energéticos, contribuyendo así a la presión inflacionaria.

Cabe indicar que los señalamientos del mandatario se dan en las circunstancias de incrementos en la tasa de referencia, herramienta central para controlar la inflación. No obstante, aunque la subida busca reducir el consumo y la inversión, disminuyendo la presión sobre los precios, también genera efectos secundarios en la actividad económica.

Un enfrentamiento directo

Bajo el marco del foro convocado por el Ministerio de Hacienda sobre 'La política monetaria en un contexto progresista', el líder colombiano criticó duramente al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, por decidir no asistir. Además, calificó esta actitud como una evasiva al debate y dijo que "le huye al conocimiento".

El intercambio se originó luego de que Villar enviara una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que explicaba su decisión de no participar en el evento. En su misiva, fechada el 17 de abril de 2026, justificó su ausencia alegando "consideraciones sobre su oportunidad y el entorno en que se realiza". Sin embargo, esto no evitó que fuera calificado de vivir "en una burbuja ideológica".

En su crítica, Petro fue aún más enfático, calificando la postura de Villar como una "fobia al conocimiento". Según el mandatario, la negativa a ser parte en el foro refleja una resistencia a nuevas ideas y perspectivas que desafían la forma cómoda de pensar de los directivos de la entidad independiente.

Los puntos de la carta

El gerente defendió la autonomía del Banco Central, respondiendo a los recientes cuestionamientos sobre las decisiones de la Junta Directiva. Subrayó que el derecho de los miembros a diferir de las políticas del Gobierno es un principio fundamental que está consagrado en la Constitución de 1991, y que define precisamente la independencia de la institución.

También rechazó las acusaciones de que las directrices del Banco favorecieran intereses particulares, calificando estas críticas como "infundadas" y asegurando que dificultan el mantenimiento de un diálogo fluido con la administración.

En cuanto al manejo de la inflación, el gerente destacó que este control es una práctica globalmente aceptada y que mantenerla en niveles bajos y estables es clave para fomentar el crecimiento económico y el empleo. En su opinión, una flexibilización prematura de la política monetaria podría generar un incremento temporal, pero llevaría a un repunte inflacionario después de 12 a 18 meses.

En su carta, Villar explicó que varios integrantes de la Junta no consideraron apropiado participar en la cita del ministerio debido a "ataques injustificados" del Ejecutivo. Asimismo, expresó su preferencia por ser parte de debates más adelante, una vez pasadas las elecciones, para evitar que el evento fuera percibido como politizado.