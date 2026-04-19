Gustavo Petro decidió “demandar penalmente al presidente (Daniel) Noboa” por calumnia, según dio a conocer mediante un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. “Dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidara en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí”, informó el mandatario, quien a su vez reiteró que el motivo principal por el que acudió a esa ciudad fue para implorar por la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.

“No solo me acompañó el Ejército, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana, que pueden declarar bajo gravedad de juramento, y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro”, precisó.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El cruce de acusaciones escaló tras las declaraciones de Noboa, que sugirió un presunto vínculo del jefe de Estado colombiano con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar. Ante esto, Petro realizó una primera respuesta y desmintió categóricamente los señalamientos. Afirmó que no conoce a alias ‘Fito’ ni a su entorno.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

Una conspiración de la ultra derecha

Asimismo, en su primer comunicado aseguró que esto se trata de narrativas difundidas por sectores de la extrema derecha de Bogotá que promueven información falsa en su contra. También sugirió la existencia de una estrategia para perjudicar su imagen internacional, señalando presuntas presiones externas relacionadas con su permanencia en la denominada lista Clinton de Estados Unidos.

“Le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza”, añadió en torno a la retórica que plantea un complot contra su presencia política. “Los escucha y recibe órdenes y recibe a la contraparte liderada por Uribe, con quien conspira para interferir en las elecciones y ayudar a sus socios en el uribismo”, complementó.

Esta posición la reconfirmó en su reciente mención al enfatizar que “hay una orden de una oficina extranjera y de la oposición contra mí, tal como pasó con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida”.

Las acusaciones contra el mandatario

El señalamiento de Noboa realizado para la revista Semana surge a partir de una visita de Petro a Manta, donde —según Noboa— habría coincidido con personas cercanas al capo, líder de la organización criminal Los Choneros.

Cabe recordar que alias ‘Fito’ es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador; protagonizó una fuga en enero de 2024 desde una cárcel en Guayaquil, desatando una ola de violencia sin precedentes. Tras meses prófugo, fue recapturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Washington, en un operativo que reforzó la política de mano dura de Quito.

Noboa también aprovechó para cuestionar la estrategia de seguridad de Colombia en la frontera común. Afirmó que la retirada de tropas en zonas como Putumayo y Nariño habría facilitado el avance de grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC. “Hay áreas donde la guerrilla controla el territorio”, sostuvo, en una crítica directa a la gestión de Petro frente al crimen organizado.