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Petro confirma que la CIA está al tanto de los "planes contra la vida" del candidato presidencial Iván Cepeda

Este clima de inseguridad se intensifica tras recientes amenazas a otros candidatos y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, alertando sobre la violencia política en curso.

El propio Cepeda aseguró que se trata de un simple rumor y que Washington tomará cartas en el asunto. Foto: AFP.
El propio Cepeda aseguró que se trata de un simple rumor y que Washington tomará cartas en el asunto. Foto: AFP.

“Los planes contra la vida de Iván Cepeda fueron expuestos”, confirmó el presidente Gustavo Petro en el marco de la denuncia de un supuesto atentado que se habría preparado contra el candidato de izquierda. Además, aseguró que presidió un Consejo de Seguridad en el que presentó el plan para detenerlos y que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) “sabe de qué se trata de todo esto”.

Este pronunciamiento se dio luego de que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, indicara que los detalles que tenía el Gobierno sobre el hecho fueron suministrados a Estados Unidos por la inteligencia externa a su cartera para su “valoración y apoyo de capacidades”. Cabe indicar que Petro ya había revelado el viernes 17 que la agencia estadounidense cuenta con “datos reales”.

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"Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad", añadió la autoridad en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

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Candidato confirma el posible atentado

El propio Cepeda aseguró que se trata de un simple rumor y que Washington tomará cartas en el asunto. “Existe información oficial sobre planes criminales en mi contra y que las autoridades estadounidenses la han recibido. Fin de la discusión”, señaló.

Pese al contexto de riesgo, el postulante del partido Pacto Histórico afirmó que no suspenderá su campaña. El senador dejó claro que no permitirá que las intimidaciones frenen su participación política y reiteró que continuará con su agenda hasta el final del proceso electoral.

Antecedente en la campaña presidencial

La creciente ola de amenazas a los aspirantes encendió las alertas en la carrera electoral. Esta semana, los aspirantes de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia también denunciaron haber recibido intimidaciones de muerte a través de redes sociales, en medio de un escenario de alta tensión política. Ambos figuran, según encuestas, entre los principales contendores.

El clima de inseguridad se agrava por antecedentes recientes, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a balazos durante un mitin en el barrio Modelia, en Bogotá.

Frente a este panorama, el Gobierno colombiano mantiene vigente una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por información que permita prevenir atentados contra candidatos, en un intento por contener la violencia que amenaza el proceso electoral.

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