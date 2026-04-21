Japón levanta prohibición histórica y permitirá exportar y vender armas pese a críticas por su tradición pacifista

La primera ministra Sanae Takaichi justifica la reforma como respuesta a un entorno de protección internacional. Foto: AFP

La primera ministra Sanae Takaichi justifica la reforma como respuesta a un entorno de protección internacional. Foto: AFP

Japón eliminó este martes las restricciones a la exportación de armas vigentes desde hace décadas. El cambio permite al archipiélago vender misiles, buques y otro material letal al extranjero, algo inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La medida fue ratificada por el Consejo de Seguridad Nacional y el gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi.

El giro supone un abandono de la política de 1976 que prohibía toda venta armamentística. En 2014, Tokio había introducido excepciones para cinco categorías no letales: rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado. Ahora, la normativa permite transferir equipos de defensa completos a los 17 países con acuerdos de cooperación, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido.

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Takaichi defiende exportación de armas pese a protestas

La primera ministra Sanae Takaichi defendió la reforma como una respuesta al nuevo entorno de protección internacional. En sus declaraciones en redes sociales afirmó que “ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo” y subrayó la necesidad de cooperación con naciones aliadas en materia militar.

El Gobierno argumenta que la venta exterior de armamento permitirá reforzar la capacidad de disuasión de socios estratégicos y mejorar la posición de Japón en la cadena global de defensa. La reforma fue impulsada por el Partido Liberal Democrático (PLD), tras el quiebre político con su anterior socio de coalición, el Komeito, que mantenía una postura más restrictiva.

Sin embargo, la medida ha generado rechazo en parte de la sociedad japonesa. Encuestas recientes muestran que una mayoría de ciudadanos se opone a la exportación de armas letales. Además, se han registrado protestas en Tokio contra la reforma, impulsada en un país que ha mantenido durante décadas una identidad política asociada al pacifismo.

China alerta sobre "militarización imprudente" de Tokio

Desde Pekín reaccionaron con firmeza al anuncio y expresaron su preocupación por lo que calificaron como una posible “militarización imprudente” de Japón. Pekín considera que las recientes decisiones de Tokio pueden alterar el equilibrio de seguridad en la región, especialmente en un contexto de tensiones en torno a Taiwán y el Mar de China Oriental.

Corea del Norte también ha sido mencionada en el debate regional como una de las amenazas que Japón busca contener con esta nueva estrategia de defensa. Tokio sostiene que el fortalecimiento de sus capacidades militares responde a un entorno internacional más inestable.

Mitsubishi y Kawasaki se benefician del cambio histórico

La reforma abre nuevas oportunidades para la industria japonesa de defensa, donde destacan empresas como Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries. Ambas compañías podrán ampliar su producción de sistemas avanzados, tipo submarinos, misiles y aeronaves.

El Gobierno japonés espera que el aumento del comercio de armas impulse la producción, reduzca costos y fortalezca la base industrial del sector. Asimismo, aliados como Estados Unidos y países europeos han mostrado interés en diversificar sus proveedores de armamento.

La reforma además busca integrar a Japón de forma más activa en el mercado global de defensa, en un momento en que el gasto militar internacional aumenta y las cadenas de suministro se ven afectadas por conflictos en distintas regiones del mundo.