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España y Brasil refuerzan su colaboración bilateral con la firma de 15 acuerdos comerciales, culturales y sociales

La cumbre, celebrada en el Palacio de Pedralbes, contó con la participación de cerca de una decena de ministros por cada país y sirvió para reforzar la agenda común en temas económicos, sociales y tecnológicos.

Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva resaltaron la importancia de defender la democracia y promover la paz ante el avance de autoritarismos.
Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva resaltaron la importancia de defender la democracia y promover la paz ante el avance de autoritarismos. | Foto: Lula Da Silva / X

España y Brasil consolidaron este viernes su relación estratégica con la firma de 15 acuerdos en áreas clave como cooperación científica, igualdad de género, minerales críticos y cultura, en el marco de la I Cumbre bilateral celebrada en Barcelona. El encuentro reunió a delegaciones de alto nivel de ambos gobiernos y marca un hito intercontinental.

Durante la cita, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, destacó que ambas naciones comparten “una misma visión del mundo” basada en la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional y la promoción de la paz. Además, subrayó el papel de ambos países como actores clave para acercar a la Unión Europea con América Latina y el Caribe.

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Por su parte, su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva advirtió sobre los riesgos del debilitamiento institucional a nivel global. “Lo que queremos es discutir para ver si logramos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para que no permitamos un retroceso. Porque cuando hay un retroceso, aparece un Hitler”, señaló durante una rueda de prensa conjunta.

El líder socialista remarcó que el objetivo es consolidar alianzas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. “Frente a la confrontación y las guerras estamos trasladando un mensaje de cooperación, de apertura, de confianza mutua y prosperidad compartida”, afirmó.

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Defensa de la democracia ante el avance de autoritarismos

El encuentro se desarrolló en la antesala de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, iniciativa impulsada por ambos gobiernos desde 2024 y que reunirá a líderes internacionales en Barcelona. La cita busca articular respuestas frente al avance de corrientes autoritarias y la desinformación.

En ese contexto, Sánchez alertó que “hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados por esa ola reaccionaria, por los autoritarios, por la desinformación”, factores que —según dijo— amenazan la solidez de las instituciones democráticas.

La reunión contará con la presencia de figuras como Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Cyril Ramaphosa, entre otros, en un esfuerzo por reforzar el multilateralismo.

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Isabel Díaz Ayuso critica la presencia de Lula en España

El fortalecimiento de los lazos bilaterales también generó cuestionamientos en el ámbito político español. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la reunión al señalar que el Gobierno se vincula con países que, a su juicio, presentan problemas estructurales.

“No quiero generalizar, no digo todos, pero la mayoría de ellos son gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico”, afirmó la dirigente regional, quien también acusó al Ejecutivo de acercarse a naciones que no respetan plenamente libertades fundamentales.

Ante estas declaraciones, el líder del Gobierno pidió disculpas públicas a los mandatarios invitados. “La sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos”, respondió, en un intento por contener la polémica.

Un mensaje conjunto en favor de la paz

En paralelo, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de reforzar el diálogo internacional frente a un escenario global marcado por conflictos. El mandatario brasileño respaldó la postura española contra la guerra al señalar: “Mi querido amigo Pedro Sánchez, te entiendo cuando dices ‘No a la guerra’”.

El líder sudamericano también recordó los efectos devastadores de los conflictos armados y alertó sobre una creciente carrera armamentística. En esa línea, sostuvo que “varias regiones del mundo están en conflicto de nuevo” y que la comunidad internacional debe priorizar la paz y la cooperación.

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