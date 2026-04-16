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Lula condena el accionar de Trump y asegura que "no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país"

El presidente brasileño advierte sobre los problemas que genera la postura beligerante de EE.UU., haciendo hincapié en la necesidad de respeto y de diálogo entre naciones.

Para el presidente de Brasil, esta posición “acaba creando problemas” a Estados Unidos. Foto: AFP.
Para el presidente de Brasil, esta posición “acaba creando problemas” a Estados Unidos. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a alzar la voz en contra del accionar de Donald Trump durante una entrevista con el diario El País. El mandatario brasileño aprovechó para criticar y condenar las medidas de su homólogo estadounidense, desde las sanciones arancelarias al país por el caso de Jair Bolsonaro hasta su visión, bajo la premisa de que la fuerza económica, militar y tecnológica americana determina las reglas del juego en el mundo.

Para el presidente, esta posición acaba creando problemas a Estados Unidos y puso como ejemplo la escalada que se viene dando en Irán, la cual ocasionó un aumento en el precio del combustible. "Cuando uno es jefe de Estado, debe respetar la soberanía de los otras naciones. Me incomoda mucho que el Consejo de Seguridad de la ONU, creado para mantener la paz, haga la guerra", sentenció.

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En específico, respecto al intento de intromisión en las decisiones de Brasilia, indicó que los argumentos del líder republicano no eran verdaderos. Según Lula, en medio de las amenazas, que escalaron a índole militar, decidió tener mucha paciencia e increpó a su contraparte, diciéndole que "dos países gobernados por dos señores de 80 años deberían conversar con madurez".

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Un panorama de guerra

En medio de las interrogantes, el representante de izquierda adoptó una postura pacifista, oponiéndose al rearme que realizan las potencias bajo el contexto actual, y reveló que Brasil se encuentra casi desprotegido, pero que él no quiere invertir en armas, sino en libros, en alimentación, en empleo.

Lula también mencionó la retórica de desarme promovida por su país en 1988 con una Constitución que prohíbe la fabricación de armas nucleares. "¿Qué pasó? Estados Unidos no se desarmó; Rusia, tampoco. China las fabricó. Y India. Y Pakistán. Y Corea del Norte", cuestionó, al mismo tiempo que aseguró haber llamado a altos representantes, como Xi Jinping, para entablar una reunión sobre ello.

"Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país. No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite. Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz", añadió.

¿Peligros en América Latina?

Respecto a la posibilidad de una intervención en la región tras lo sucedido en Venezuela y bajo la nueva doctrina que maneja Washington, el mandatario brasileño señaló sentirse seguro, sobre todo por la dinámica interna que presenta su nación. "Este país, por primera vez en la historia, tiene a un expresidente preso y a cuatro generales de cuatro estrellas encarcelados", explicó.

"Aquí la democracia funciona, es un ejemplo para Estados Unidos. Mi guerra es la del argumento y la quiero librar en una mesa de negociación", sentenció, para luego ponderar la necesidad de un libre comercio al asegurar que "la UE y el Mercosur dieron una lección al mundo con el acuerdo que entre en vigor el 1 de mayo".

En un panorama menos alentador, enfatizó que la ONU no cuenta con la fuerza para absolutamente nada y que una posible tercera guerra mundial sería una tragedia 10 veces más potente que la segunda. "Podría ocurrir si siguen creyendo que pueden levantarse por la mañana y disparar a cualquiera. La única manera de evitarla es fortalecer el multilateralismo y la democracia", puntualizó.

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