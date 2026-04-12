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Política

¿Dónde votar en España si eres peruano hoy 12 de abril? Consulta local ONPE y horario Elecciones 2026

Si vives en España, revisa aquí dónde votar, el horario oficial y cómo consultar tu local ONPE para participar en las Elecciones 2026 este 12 de abril.

En total, 219,544 peruanos están habilitados para votar en España por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)
En total, 219,544 peruanos están habilitados para votar en España por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

Este domingo 12 de abril, los peruanos que residen en España participan en las Elecciones Generales 2026, en una jornada clave para elegir a las nuevas autoridades del país. En total, 219,544 connacionales están habilitados para votar en territorio español, lo que convierte a este país en uno de los principales puntos de sufragio en el exterior.

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Si te encuentras en España, es fundamental que verifiques tu local de votación, conozcas el horario según tu ciudad y acudas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

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¿Dónde votar en España este domingo 12 de abril?

Los locales de votación en España son establecidos por los consulados peruanos y pueden ubicarse en:

  • Sedes consulares
  • Instituciones educativas
  • Centros habilitados para alta demanda

Las principales ciudades donde votan peruanos incluyen:

  • Madrid
  • Barcelona
  • Valencia
  • Sevilla

¿A qué hora votar en España por Elecciones 2026?

Este domingo 12 de abril, las mesas estarán abiertas:

  • Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
  • Según la hora local de España

¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en España?

Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, debes ingresar a la web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026

Ahí podrás verificar:

  • Dirección del local
  • Mesa asignada
  • Número de orden

¿Quiénes pueden votar este domingo en España?

Podrán votar:

  • Peruanos mayores de 18 años
  • Con domicilio en España registrado en su DNI
  • Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025

Importante:

  • Si tu DNI tiene dirección en Perú → no votas en España
  • Si tu DNI indica España → sí votas aquí

Requisitos para votar sin inconvenientes

Para sufragar este domingo necesitas:

  • Llevar tu DNI (azul o amarillo)
  • Acudir dentro del horario establecido
  • Verificar previamente tu local

No está permitido:

  • Votar con pasaporte
  • Presentarse sin DNI

¿Hay multa si no votas en España?

De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se explicó que esta medida responde a factores como la distancia o dificultades de traslado, aunque se exhorta a participar en la jornada electoral.

larepublica.pe
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