¿Dónde votar en España si eres peruano hoy 12 de abril? Consulta local ONPE y horario Elecciones 2026

En total, 219,544 peruanos están habilitados para votar en España por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

En total, 219,544 peruanos están habilitados para votar en España por Elecciones 2026. (Foto: Nano Banana by Gemini)

Este domingo 12 de abril, los peruanos que residen en España participan en las Elecciones Generales 2026, en una jornada clave para elegir a las nuevas autoridades del país. En total, 219,544 connacionales están habilitados para votar en territorio español, lo que convierte a este país en uno de los principales puntos de sufragio en el exterior.

Si te encuentras en España, es fundamental que verifiques tu local de votación, conozcas el horario según tu ciudad y acudas con tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

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¿Dónde votar en España este domingo 12 de abril?

Los locales de votación en España son establecidos por los consulados peruanos y pueden ubicarse en:

Sedes consulares

Instituciones educativas

Centros habilitados para alta demanda

Las principales ciudades donde votan peruanos incluyen:

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

¿A qué hora votar en España por Elecciones 2026?

Este domingo 12 de abril, las mesas estarán abiertas:

Desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Según la hora local de España

¿Cómo consultar tu local de votación ONPE en España?

Para saber dónde votar o si eres miembro de mesa, debes ingresar a la web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

➤ Clic AQUÍ de consulta local de votación Elecciones 2026

Ahí podrás verificar:

Dirección del local

Mesa asignada

Número de orden

¿Quiénes pueden votar este domingo en España?

Podrán votar:

Peruanos mayores de 18 años

Con domicilio en España registrado en su DNI

Que hayan actualizado este dato antes del 14 de octubre de 2025

Importante:

Si tu DNI tiene dirección en Perú → no votas en España

Si tu DNI indica España → sí votas aquí

Requisitos para votar sin inconvenientes

Para sufragar este domingo necesitas:

Llevar tu DNI (azul o amarillo)

Acudir dentro del horario establecido

Verificar previamente tu local

No está permitido:

Votar con pasaporte

Presentarse sin DNI

¿Hay multa si no votas en España?

De acuerdo con Maruja Hermoza, los peruanos en el extranjero no pagan multa si no acuden a votar.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se explicó que esta medida responde a factores como la distancia o dificultades de traslado, aunque se exhorta a participar en la jornada electoral.