En el MAC: “Unsex me. La deconstrucción de Lady Macbeth” y Luis Lama

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En el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) se exhibe, hasta el 12 de julio, la muestra colectiva 'Unsex me. La deconstrucción de Lady Macbeth'. La exposición cuenta con la curaduría del crítico de arte Luis Lama, quien ha convocado a 8 artistas, todos reconocidos, por cierto, para que desde sus respectivas disciplinas elaboren una lectura personal sobre los ecos que suscita el famoso personaje de William Shakespeare en 'Macbeth' (1606), Lady Macbeth.

Macbeth es una de las obras de Shakespeare más complejas. En mi opinión, no tanto por su trama, cuyo registro elástico la hace adaptable a cualquier contexto y registro narrativo (puede ser un thriller o un policial enigma, por ejemplo), sino por la psicología de los personajes ante el poder, en este caso el poder político. En Macbeth, todos los personajes proyectan ambición y silencios a manera de estrategia. Pero ninguno de ellos es tan poliédrico como Lady Macbeth, la esposa del noble escocés Lord Macbeth. ¿Quién es Lady Macbeth? Es una pregunta sencilla, pero la respuesta a la misma no se ajusta a una sola impresión. Esa es la razón por la que Lady Macbeth es uno de los personajes del teatro de Shakespeare más abordados por artistas de distintas ramas. La vemos reconfigurada en la literatura, el propio teatro, el cine y, obviamente, en las artes plásticas.

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La presente exposición es una clara muestra de la complejidad psicológica del personaje. Patricia Bueno, Elena Damiani, Ana Cecilia Farah, Sylvia Fernández, Roberto Huarcaya, Patricia Villanueva, Giancarlo Vitor y Alice Wagner ingresan a este universo mediante la instalación, la escultura, el videoarte, la pintura y la fotografía. “Unsex me here” (“despójame de mi feminidad”) es la invocación desesperada de Lady Macbeth de la que parten los artistas convocados para la elaboración de sus respectivas piezas. La lectura que se le da se relaciona más con la reacción en contra de la pasividad de la mujer que con el hecho de ser mujer. Lady Macbeth hace esta súplica para poder armarse de valor y cometer el asesinato del rey Duncan. En este orden de cosas, la exposición se impone más como una exploración sensorial que racional del mundo de la mujer.

"Duncan. Árbol muerto caído". Foto: Roberto Huarcaya.

Pero el logro mayor de Unsex me es la experiencia estética que genera la propia muestra. Es decir, no se tiene que partir del conocimiento de Macbeth para apreciarla e interiorizarla. Todo en Unsex me es salvaje. Hay erotismo, crítica, sexualidad, carácter, ambición e igualmente ternura. Individual y colectivamente, los trabajos no desentonan en su variedad de registros. Esto no es nada poco.

No estoy de acuerdo cuando se indica que estamos ante una lectura actual o contemporánea de Lady Macbeth. Desde su base textual, este personaje siempre ha sido difícil de catalogar y lo que apreciamos en esta ocasión es una lectura con ligeros matices de cómo fue elaborado por Shakespeare. Lo que sucede es que en esta época sí es posible subrayar más su carácter universal.

Luis Lama

Luis Lama Mansur es un reconocido y polémico crítico de arte. Se le respeta, se le teme y se le critica. Lama genera opiniones encontradas (no es un crítico para el contentamiento de la platea; tampoco es de los que buscan alabanzas). En su ejercicio crítico, han sido más sus aciertos que sus desaciertos. Como profesor ha formado a no pocos artistas y ha sido clave en la difusión de algunos. Como gestor, fue una de las mentes que hizo posible la Bienal Iberoamericana de Lima de 1997. Esta bienal de arte aún sigue presente en el recuerdo de muchos. Tuve el honor de ser su editor en Caretas.

Con Unsex me, Luis Lama se despide de la labor curatorial. Esa es una razón de peso para también ir al MAC y apreciar su último trabajo como curador.