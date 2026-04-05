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Nicolás Maduro reaparece desde la prisión con mensaje de paz por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

El exlíder chavista también citó versículos de la Biblia. Ahora su comunicación pública está limitada a discursos emitidos con ayuda de su círculo cercano.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas. Foto: AFP
Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas. Foto: AFP

Nicolás Maduro volvió a pronunciarse este domingo con un mensaje en el que pidió unidad, diálogo y reconciliación nacional. A través de sus redes sociales, junto a su esposa, Cilia Flores, difundió una publicación con motivo de la Semana Santa, en la que apeló a valores religiosos para insistir en la necesidad de superar las divisiones. Maduro enfrenta un proceso judicial por cargos vinculados al narcotráfico y terrorismo.

“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión (...)”, se lee en el post de X con tono religioso.

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Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, dijo.

El proceso en EE. UU.

Esta es la segunda reaparición de Maduro, que ocurre tres meses después de su captura durante una operación militar estadounidense en Caracas, tras la cual fue trasladado a territorio norteamericano para afrontar múltiples acusaciones federales. En un anterior mensaje a fines de marzo indicó que se encuentra “firme” y “sereno”.

Según las autoridades estadounidenses, encara cargos que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas.

El mes pasado, un juez federal rechazó desestimar el caso, lo que permitió que el proceso judicial continúe su curso. Desde entonces, Maduro ha mantenido una estrategia de comunicación limitada, con discursos en los que insiste en su inocencia y llama a la paz.

Por su parte, Cilia Flores también enfrenta acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y posesión de armas.

Nuevas relaciones

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en EE. UU. con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

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