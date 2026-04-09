Delcy Rodríguez anuncia aumento salarial para el 1 de mayo en medio de protestas en Venezuela

Rodríguez convocó a los sectores económico, político y social a pedir el levantamiento de sanciones contra su país. | Foto: AFP

Rodríguez convocó a los sectores económico, político y social a pedir el levantamiento de sanciones contra su país. | Foto: AFP

En un mensaje a la nación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se aplicará una subida en los ingresos de los trabajadores, sin precisar si la medida alcanzará al salario mínimo —congelado desde marzo de 2022— o al esquema de percepciones complementarias vigente en el sector público.

“Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable”, declaró la funcionaria, quien también indicó que cualquier mejora dependerá de la disponibilidad de recursos en el corto plazo. La autoridad recordó que en marzo se elevó de US$160 a US$190 un ingreso compuesto por dos bonificaciones, pagadas en bolívares al tipo de cambio oficial, mecanismo que no incide en prestaciones ni beneficios laborales.

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¿Qué se necesita para mejorar los salarios en Venezuela?

La mandataria sostuvo que la recuperación progresiva de las remuneraciones estará condicionada al desempeño de sectores estratégicos. En ese sentido, afirmó: “Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos”.

Asimismo, aseguró que se prevé mejorar los salarios “en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos”, en un contexto marcado por la flexibilización del sector energético y los acercamientos con Estados Unidos para la comercialización de crudo y derivados.

Protestas sindicales

El anuncio coincide con una nueva jornada de movilizaciones convocadas por gremios y sindicatos, quienes marcharán hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras sustanciales en los sueldos. Los manifestantes demandan un salario que cubra la canasta básica, estimada en US$645,67 mensuales, frente a un mínimo que no supera los 27 centavos de dólar, según organizaciones especializadas.

Dirigentes sostienen que las manifestaciones buscan interpelar directamente al Ejecutivo en un escenario de creciente conflictividad, tras la detención en enero del exdictador Nicolás Maduro. Además, cuestionan el esquema de gratificaciones, al considerar que precariza a jubilados y pensionistas al no tener incidencia en beneficios formales.

Medidas adicionales y agenda económica

Rodríguez informó la instalación de una comisión para el “diálogo laboral”, así como la conformación de otra instancia destinada a la evaluación estratégica de los activos del país. En paralelo, anunció una peregrinación en toda la nación contra las sanciones internacionales entre el 19 de abril y el 1 de mayo, cuando está previsto que culmine en Caracas.

Finalmente, comunicó la firma de una ley orientada a simplificar trámites administrativos y la creación de un órgano consultivo. “Espero que de este consejo nacional de economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país”, concluyó.