La encuesta Cadem revela que un 52% considera que el gobierno de José Antonio Kast es "peor de lo que esperaba". | Composición LR/AFP/ChatGPT

La encuesta Cadem revela que un 52% considera que el gobierno de José Antonio Kast es "peor de lo que esperaba". | Composición LR/AFP/ChatGPT

La gestión de José Antonio Kast enfrenta un escenario crítico tras su tercera caída consecutiva en la encuesta Criteria, donde su aprobación descendió al 36%. Este debilitamiento político coincide con un aumento de la desaprobación al 49%, cifra que confirma un "desgaste acelerado" durante el inicio de su administración en marzo de 2026. Mientras tanto, un 44% evalúa como incorrectas las decisiones del Gobierno sobre la crisis de los combustibles por la guerra entre los Estados Unidos e Irán.

Respecto a la estrategia gubernamental ante la emergencia, solo el 35% de los consultados la califica como la "correcta", frente a un 44% que rechaza el rumbo de La Moneda. No obstante, el Ejecutivo mantiene un sólido apoyo popular en su agenda de seguridad educativa, con un 75% a favor de sancionar paralizaciones de clases.

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Más del 40% cree que todo empeorará

La encuesta Criteria revela que el 64% de la ciudadanía considera el crecimiento económico como la prioridad en la nación. No obstante, el 72% de los consultados exige "aumentar la tasa de impuestos para las grandes empresas" como medida para alcanzar dicho desarrollo, postura que colisiona frontalmente con la propuesta de rebaja tributaria impulsada por el Ejecutivo.

Respecto al alza de los combustibles, la opinión pública se divide ante las causas del fenómeno. Mientras el 49% atribuye el incremento a la "guerra en Medio Oriente y otros factores externos", un 38% responsabiliza directamente a la administración actual. Al mismo tiempo, la tendencia a culpar a la administración anterior de Gabriel Boric cayó drásticamente al 13%.

El pesimismo marca las expectativas a corto plazo, ya que el 43% de los chilenos cree que la situación del país empeorará. Esa percepción desafía el relato oficial del Plan de Reconstrucción Nacional, pues los hogares demandan que el avance financiero se traduzca en "menores brechas de desigualdad y mejores salarios" para validar la gestión oficial.

Respecto a la agenda educativa, existe un respaldo mayoritario a las políticas de seguridad en los planteles escolares. El 75% de los sujetos aprueba establecer sanciones contra quienes "interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases". Asimismo, el 65% de la muestra apoya restringir el acceso a la gratuidad universitaria para individuos condenados por actos violentos en recintos de enseñanza.

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Desaprobación de Kast supera el 50%, según Cadem

La encuesta Cadem revela que un 53% de los consultados desaprueba la gestión de Kast y un 52% considera que su gobierno es "peor de lo que esperaba". El sondeo expone un cambio drástico en las prioridades ciudadanas: la economía y el empleo desplazaron a la seguridad del primer lugar tras años de predominio. En contraste, las relaciones internacionales y la defensa destacan como las áreas con mejor evaluación por parte de los encuestados.

Porcentaje de aprobación y desaprobación de Kast. Foto: Cadem

Las prioridades del nuevo gobierno, según encuesta. Foto: Cadem

Respecto al ataque contra la ministra Ximena Lincolao, el 79% calificó el hecho como "muy grave" y una amplia mayoría respalda sanciones severas. Un 62% de la muestra apoya "revocar la gratuidad universitaria" a quienes cometan actos violentos, mientras el 70% favorece la expulsión de alumnos que destruyan infraestructura. Finalmente, casi la mitad de los participantes atribuye la agresión a una "acción organizada con motivación política".