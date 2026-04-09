HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Quién es Roberto Sánchez? y las mentiras de Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Kast enfrenta protestas por evaluar indultos a policías condenados por excesos durante el estallido social

La ONU y distintas organizaciones también acusaron en su momento a las fuerzas de seguridad por violaciones a los DD. HH.

Exigen a Kast no indultar a agentes condenados durante el estallido social de 2019. Foto: EFE
Exigen a Kast no indultar a agentes condenados durante el estallido social de 2019. Foto: EFE

Organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares se movilizaron este miércoles en Chile para rechazar la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast otorgue indultos a agentes de seguridad condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. La protesta se concentró frente al Palacio de La Moneda, donde los manifestantes entregaron una carta dirigida al mandatario.

Al grito de “¡Justicia, verdad y ningún paso atrás!”, los asistentes exigieron que se respeten las sentencias judiciales. Entre las voces más representativas estuvo la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un agente policial durante las movilizaciones. “Las condenas están para cumplirse. Un Estado que indulta a estos criminales abandona a sus víctimas”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

lr.pe

Un debate que reabre heridas

El estallido social de 2019, considerado el mayor ciclo de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos. Según cifras de la Fiscalía, más de 450 personas sufrieron trauma ocular, en muchos casos producto de la acción de fuerzas de seguridad.

Diversas organizaciones, así como instancias internacionales, denunciaron violaciones a los derechos humanos durante la represión de las manifestaciones. Entre los condenados se encuentra el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una pena de 12 años por el ataque que dejó ciega a Campillai.

El anuncio de Kast de evaluar posibles indultos, formulado un día después de asumir el cargo el pasado 11 de marzo, reactivó el debate sobre justicia, reparación y responsabilidad estatal. Para las agrupaciones de DD. HH., cualquier medida de este tipo significaría un retroceso en los avances judiciales alcanzados.

PUEDES VER: Argentina y estos 3 países de América Latina gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

Tensión y respaldo parcial en el Congreso

La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de resolución impulsado por la UDI que respalda la actuación de Carabineros durante el estallido. Esta decisión evidenció la división política en torno a la evaluación de los hechos ocurridos en 2019.

Además, el Gobierno ha mostrado apoyo a iniciativas que permitirían a militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas fuera de prisión en casos de edad avanzada o enfermedad terminal.

“Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de ‘mano dura’ contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia”, indicó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Notas relacionadas
EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas y reabren negociaciones en Medio Oriente

EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas y reabren negociaciones en Medio Oriente

LEER MÁS
Javier Milei es vinculado a criptoestafa de $Libra por registros de llamadas, según NY Times

Javier Milei es vinculado a criptoestafa de $Libra por registros de llamadas, según NY Times

LEER MÁS
Nayib Bukele propone enviar presos de El Salvador a Colombia tras críticas de Gustavo Petro

Nayib Bukele propone enviar presos de El Salvador a Colombia tras críticas de Gustavo Petro

LEER MÁS
¿Sabías que todos los pandas del mundo pertenecen a China? Solo México es dueño de uno

¿Sabías que todos los pandas del mundo pertenecen a China? Solo México es dueño de uno

LEER MÁS
El ÚNICO país del mundo que tiene una Biblia en su bandera: está en Latinoamérica y la porta desde 1913

El ÚNICO país del mundo que tiene una Biblia en su bandera: está en Latinoamérica y la porta desde 1913

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

LEER MÁS
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

LEER MÁS
Argentina y estos 3 países de América Latina gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y estos 3 países de América Latina gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Sold out total en Perú! Preventa de BTS se agota en tiempo récord y desata expectativa por venta general de entradas

BTS en Lima 2026: precios oficiales con ARMY Membership para los conciertos en San Marcos

Integrantes de la banda AC/DC sorprendieron con su inesperada visita a Perú tras histórico concierto en Argentina, reportó el fanpage Heavy Metal Perú

Mundo

Congreso argentino aprueba ley de Milei que permite avanzar la minería en zonas de glaciares pese a protestas

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dirigente del partido de Carlos Álvarez, Delsy Romero, no desmiente relación con Vladimir Meza

Esposa de Vladimir Meza: "Terminé el matrimonio al enterarme de su infidelidad con candidata de su partido"

Huancavelica: estos son los candidatos al Senado y Diputados Elecciones Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025