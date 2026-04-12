Kimberly García se consagró bicampeona en el Mundial de Marcha Atlética 2026: peruana obtuvo medalla de oro y estableció nuevo record

Kimberly García volvió a hacer historia. Este domingo 12 de abril en Brasil, la atleta peruana ganó la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética 2026. 'Kimy' se coronó bicampeona y estableció un nuevo récord en el campeonato.

En la prueba de 21km, la integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD, consiguió el oro en la Media Maratón Marcha tras registrar un tiempo de 1:35:00 superando lo hecho por la mexicana Alejandra Ortega (1:35:21) y la española Aldara Meilán (1:35:38), quienes completaron el podio.

Kimberly García obtuvo la medalla de oro en el Mundial de Marcha Atlética 2026

Con este resultado, Kimberly García obtiene su cuarto título mundial. Tengamos en cuenta que en el Mundial de Atletismo 2022, la peruana ganó las pruebas de 20km y 35km. De igual forma, hizo lo propio en la Marcha Atlética 2024, por ello se coronó bicampeona del certamen.

Por su parte, las atletas del Team Perú también se hicieron presentes. Evelyn Inga terminó en el puesto 6 con un tiempo de 1:37:08; Yadira Orihuela se ubicó en el puesto 30 con una marca de 1:43:29; y Mary Luz Andía acabó en el puesto 36 con 1:44:46. De esta forma, la delegación peruana se posicionó en el cuarto lugar de la clasificación general en el Mundial de Marcha Atlética 2026.

¿Cuáles serán las siguientes competencias de Kimberly García?

La atleta peruana de 32 años tendrá algunas competencias preparatorias de cara al inicio de los Juegos Panamericanos 2027. Por lo pronto, tendrá participación en el Suramericano de Argentina que se realizará en el presente año.