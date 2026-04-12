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El cremoso postre de América Latina que es parte de los 10 mejores del mundo y supera a la cremolada de Perú

La cocina puertorriqueña incluye platos representativos como mofongo y arroz con gandules. En particular, este dulce está elaborado con leche de coco, maicena y azúcar.

El postre supera a otros más populares de Latinoamérica. Foto: Fitia.
El postre supera a otros más populares de Latinoamérica. Foto: Fitia.

El tembleque, postre tradicional de Puerto Rico, es el dulce cremoso de América Latina que figura entre los 10 mejores del mundo según el ranking oficial TasteAtlas 2025/2026. En esta lista global, basada en miles de valoraciones de usuarios, el plato ocupa el puesto 7 con una puntuación cercana a 4,4, consolidándose como uno de los mejor valorados del planeta.

Esta preparación se caracteriza por ser un pudín suave y cremoso elaborado con leche de coco, azúcar y maicena, generalmente espolvoreado con canela. Su textura delicada —que "tiembla" al moverse— es precisamente lo que le da su nombre y lo convirtió en un ícono de la gastronomía caribeña.

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Gracias a esta ubicación, el postre supera a otros más populares de Latinoamérica, como la cremolada peruana, el pavê brasileño y la carlota de limón mexicana, que aparecen en posiciones más bajas dentro del mismo listado.

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La gastronomía en Puerto Rico

La cocina en cuestión es el resultado de un mestizaje cultural entre las raíces taínas, la influencia española y la herencia africana, lo que la convierte en una de las cocinas más ricas del Caribe. Se caracteriza por el uso de ingredientes tropicales como el plátano, los frijoles y las carnes, así como por sabores intensos logrados mediante condimentos como el sofrito.

Entre sus platos más representativos destacan el mofongo (plátano verde frito y machacado), el arroz con gandules (considerado el plato nacional), el lechón asado y el asopao. La dieta diaria suele incluir también habichuelas y alguna proteína, acompañadas de tostones.

Dentro de las mejores del mundo

Según otro ranking de TasteAtlas (2025/2026), la cocina de Puerto Rico se ubica alrededor del puesto 58 a nivel mundial dentro de su listado de mejores a nivel global. Esta clasificación se basa en miles de valoraciones de usuarios sobre platos tradicionales, ingredientes y productos locales, lo que le da un carácter referencial dentro de la gastronomía global.

Aunque no se encuentra entre las primeras posiciones, la cocina puertorriqueña mantiene reconocimiento internacional por su identidad única, resultado de la fusión de influencias taínas, españolas y africanas.

Más allá de la comida

Lejos de la gastronomía, Puerto Rico presenta una política complicada. Es un territorio no incorporado de Estados Unidos, con el estatus oficial de Estado Libre Asociado (Commonwealth) desde 1952. Esto significa que tiene autonomía interna —cuenta con su propia constitución, gobierno electo y leyes locales—, pero no es soberano, ya que el poder final reside en el Congreso de EE. UU.

En términos políticos, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero existen limitaciones importantes: no pueden votar por el presidente de EE. UU. (aunque participan en primarias) y su representante en el Congreso, conocido como comisionado residente, tiene voz pero no voto en la Cámara de Representantes.

La situación política de la isla es objeto de debate constante, con posturas divididas entre quienes apoyan la estadidad (convertirse en un estado de Washington), la independencia o mantener el estatus actual.

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