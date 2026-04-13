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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, 13 de abril de 2026, de Jhan Sandoval. Conoce el futuro en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.

Conoce tu horóscopo de hoy, lunes 13 de abril
Conoce tu horóscopo de hoy, lunes 13 de abril | Foto: composición LR

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este lunes 13 de abril de 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del lunes 13 de abril?

  • Aries: No peles con tus compañeros. Algunos proyectos no han salido como tú querías, pero pelear con tu entorno sería mucho más perjudicial. Mantén la calma y busca soluciones, todo se resolverá.
  • Tauro: Los obstáculos que tienes para conseguir esa meta se superarán gracias al apoyo que tendrás por parte de un compañero que resalta por estratégico e inteligente. Confía en su dirección.
  • Géminis: Encontrarás el apoyo que necesitas para obtener el préstamo necesario que pondrá en marcha ese proyecto personal. En el amor, tu encanto hará que esa persona confíe y te permita acercarte.
  • Cáncer: No pierdas más tiempo y avanza esos pendientes que no has logrado culminar. Podrías tener reclamos si no aceleras. En el amor, tu pareja está molesta. Escúchala y no actúes con indiferencia.
  • Leo: Llega a ti una propuesta laboral que no descartarás. Representa mucho trabajo, pero está relacionado a algo que hace mucho deseabas realizar. En el amor, la persona que amas se comunicará.
  • Virgo: Podrías reclamar a otras personas por tu propio desorden. Sé organizado con tu agenda y sé paciente en todo momento. En el amor, esa persona sabrá responder a tus dudas. Día de reconciliación.
  • Libra: A pesar de la demanda laboral trata de tener el comportamiento más diplomático con tu entorno laboral. Exigir y presionar solo generaría un clima de tensión que no aportará nada positivo.
  • Escorpio: No te conviene invertir dinero o gastar más de la cuenta, podrías luego arrepentirte. En el amor, esa persona no es estable y decidirás alejarte de ella. Llegan nuevas oportunidades.
  • Sagitario: Termina ese tiempo de espera. Se abren nuevas posibilidades para tu crecimiento profesional. En lo sentimental, extrañas a esa persona, no la sale de tu mente. Búscala, es el momento.
  • Capricornio: Nuevamente te buscará ese familiar que siempre confía en ti sus problemas. Tienes que ponerle un límite, de lo contrario, apoyarla siempre representará un retraso o un sacrificio. Reflexiona. 
  • Acuario: Deja ese familiar resuelva sus problemas solo y no trates de mostrarle el camino. Hacerlo hará que ignore tus puntos de vista y esto te genere frustración y molestia. Aléjate y no te involucres.
  • Piscis: Es posible que rompas con alguna sociedad o acuerdo que no generó los resultados esperados. Buscarás nuevas alternativas para tu crecimiento. Una amistad te buscará para disculparse.
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