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Kast descarta una presión directa de EE.UU. para retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet a la ONU

"Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas no nos golpeen", insistió el mandatario de ultraderecha.

"Pueden pasar muchas cosas de aquí a que se inscriban las candidaturas”, dijo el presidente José Antonio Kast sobre Michelle Bachelet.
"Pueden pasar muchas cosas de aquí a que se inscriban las candidaturas”, dijo el presidente José Antonio Kast sobre Michelle Bachelet. | Composición LR/AFP

El presidente José Antonio Kast negó que su decisión de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya respondido a presiones desde EE.UU. y Donald Trump. “No, no hay ningún planteamiento directo de nadie”, aseguró el mandatario en conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), este martes 31 de marzo.

El jefe de Estado explicó que la medida se basó en una evaluación del contexto internacional y su impacto en los intereses del país. “Uno tiene que ir analizando los distintos escenarios y cómo esos influyen también en Chile”, destacó para ratificar su postura tras participar en la cumbre 'Escudo de las Américas' de su homólogo estadounidense.

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Bachelet es responsable del caos migratorio haitiano, según Kast

El gobernante también planteó reparos a decisiones adoptadas durante la segunda administración de Bachelet, especialmente en relación con la crisis en la nación caribeña. En la entrevista con Archi, afirmó que ese escenario tuvo consecuencias directas en el territorio nacional: “En parte nosotros pagamos esa crisis con una inmigración muy grande de personas de Haití”.

En ese contexto, el mandatario sugirió que habría actuado de manera distinta frente a dicha situación, marcando distancia con la gestión anterior. A su juicio, las políticas implementadas en ese periodo no lograron contener los efectos regionales, lo que —según indicó— derivó en un aumento significativo de flujos migratorios hacia Santiago.

Asimismo, Kast vinculó este análisis con su visión sobre el rol de organismos multilaterales, señalando la necesidad de fortalecer su eficacia frente a crisis en el continente: “Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia, no nos golpeen a nosotros".

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Kast insiste en que no apoyará a Bachelet

El mandatario ratificó que el gobierno chileno descarta otorgar soporte diplomático a la postulación internacional de la expresidenta. "Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a respetar su candidatura, pero no va a contar con el apoyo de Chile”, precisó, según consignó Archi.

La autoridad evitó cerrar el diálogo de forma definitiva al mencionar posibles variaciones en el panorama político externo. Debido a que el proceso de inscripción permanece abierto, La Moneda observa el desarrollo de los acontecimientos sin modificar su decisión presente. Bajo esta línea, Kast declaró que “pueden pasar muchas cosas de aquí a que se inscriban las candidaturas”, si bien la negativa del Palacio continúa vigente hoy.

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