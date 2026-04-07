Kast reafirma su apoyo al Gobierno de Milei en su reclamo por las Malvinas tras reunión bilateral en Argentina

Kast y Milei son aliados cercanos del presidente Donald Trump y forman parte del creciente giro a la derecha en la región. | Foto: AFP

Kast y Milei son aliados cercanos del presidente Donald Trump y forman parte del creciente giro a la derecha en la región. | Foto: AFP

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteró el respaldo de su administración a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, tras sostener un encuentro con su homólogo Javier Milei en Buenos Aires. La visita, primera del mandatario chileno desde su asunción, refuerza la posición histórica de Santiago frente a una disputa que mantiene el país vecino con el Reino Unido desde hace más de un siglo.

De acuerdo con un comunicado conjunto, Kast reafirmó el apoyo a los “legítimos derechos de soberanía” del país gaucho no solo sobre la conocida isla, sino también sobre las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Asimismo, instó a ambas partes a retomar el diálogo con miras a una solución “pacífica y definitiva”, en una señal de respaldo diplomático en medio de un escenario geopolítico complejo.

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Durante la reunión, Milei valoró el gesto de su par chileno y destacó la continuidad de esta postura en la política exterior de Chile. El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada, en el marco de una agenda orientada a consolidar la relación bilateral y abrir nuevas áreas de cooperación.

Agenda bilateral: comercio, seguridad y cooperación estratégica

Las delegaciones abordaron una serie de temas vinculados al fortalecimiento de los vínculos económicos y políticos. Entre los principales puntos figura el impulso a las inversiones, la ampliación del intercambio comercial y el desarrollo de proyectos conjuntos en sectores como energía y minería.

Ambos gobiernos también coincidieron en la necesidad de mejorar la conectividad en zonas fronterizas y reforzar la coordinación en materia de seguridad. En ese contexto, subrayaron la importancia de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional, considerado una amenaza común para los países.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Kast ya había adelantado el tono de la visita. “Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”, declaró a la prensa. Además, añadió: “Es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el Gobierno argentino; tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos”.

Caso Apablaza marca punto sensible en la relación

Otro de los temas tratados fue la situación del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición a Chile continúa en proceso. Kast agradeció las gestiones del Ejecutivo argentino en este caso, vinculado al asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

“El Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y el apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza”, señala el comunicado oficial. No obstante, el paradero del exmilitante sigue siendo desconocido tras no concretarse su detención reciente.

En la antesala del viaje, el mandatario chileno fue enfático: “Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el Gobierno argentino en todas estas materias”. Desde la defensa, su abogado sostuvo que “no se va a presentar (ante la Justicia) porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, argumentando que aún mantiene su condición de refugiado.

El caso añade tensión a una relación que, pese a los avances en cooperación, sigue marcada por asuntos judiciales y políticos pendientes, en un contexto donde ambos gobiernos buscan consolidar una alianza estratégica en la región.