El Observatorio de la Tierra de la NASA compartió una imagen impactante captada desde la EEI en 2015, mostrando una vasta mancha naranja en el altiplano andino de Sudamérica. | Foto: NASA/mejorada con IA

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El Observatorio de la Tierra de la NASA difundió una fotografía captada en 2015 por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional (EEI). La imagen causó asombro entre científicos y observadores de fenómenos terrestres al exhibir una vasta mancha de color naranja intenso en una región elevada de Sudamérica. Este registro visual despertó un interés global inmediato debido al llamativo contraste entre la tonalidad encendida y el paisaje circundante.

La escena en cuestión se sitúa a aproximadamente 4.300 metros sobre el nivel del mar, en un entorno dominado por superficies blancas salinas y formaciones geológicas propias del altiplano andino. Expertos consultados por medios especializados calificaron la vista como impactante y fuera de lo común para quienes observan el planeta desde la órbita, lo que alimentó diversas preguntas acerca del origen y la composición del fenómeno antes de que se revelara la explicación científica oficial.

¿Qué reveló la NASA sobre la enorme mancha naranja en Sudamérica?

La espectacular figura avistada desde el espacio pertenece a la Laguna Colorada, un lago hipersalino situado en el suroeste de Bolivia, dentro de la emblemática meseta del Altiplano. Esta masa de agua destaca en una de las regiones más altas del planeta por sus intensas tonalidades rojizas y anaranjadas, que contrastan con los depósitos minerales y el entorno salino circundante.

Especialistas del NASA Earth Observatory aclararon que este matiz llamativo es el resultado de procesos naturales y permanentes del ecosistema, y descartaron cualquier tipo de contaminación. El paraje posee escasa profundidad, supera los 10 kilómetros de longitud y alberga un ambiente extremo que propicia el desarrollo de microorganismos específicos.

"La coloración roja y naranja se asocia principalmente con la presencia de algas extremófilas", señaló la agencia espacial estadounidense sobre este lugar adaptado a la alta salinidad. Asimismo, el sitio goza de protección internacional desde 1990 bajo la Convención Ramsar, reconocimiento que resalta su biodiversidad y riqueza ecológica.

¿Por qué cambia el color de la Laguna Colorada, según la ciencia?

La intensidad de las tonalidades en este depósito acuático varía durante el año debido a factores ambientales como la temperatura, la salinidad y la evaporación del agua. Estas condiciones influyen de forma directa en el desarrollo de microorganismos que producen pigmentos naturales. De este modo, los tonos fluctúan del rojo al verdoso según la época y el clima local del altiplano andino.

Específicamente, la presencia de la microalga Dunaliella salina —responsable de los carotenoides que aportan el color rojizo— depende de la química del recurso hídrico. Cuando el nivel de sal cambia o el termómetro desciende, otras especies biológicas predominan y modifican la paleta visual. Además, los contrastes aumentan por la distribución de sales minerales y los antiguos contornos de las orillas expuestas.

Aunque una captura reciente despertó curiosidad, el fenómeno resulta de procesos naturales estudiados por décadas. De hecho, la fotografía del astronauta ISS043-E-122588 fue tomada el 16 de abril de 2015 con una cámara digital Nikon D4 y un objetivo de 400 milímetros. Esta herencia visual, difundida por el Centro Espacial Johnson, ayuda a los científicos a comprender mejor este ecosistema singular.