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Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

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Igual que Perú: estos son los países de América Latina que tendrán y tuvieron elecciones presidenciales en 2026

Las elecciones marcarán un momento decisivo para el rumbo político de Latinoamérica, con una mezcla de gobiernos de izquierda y derecha en varios países.

Latinoamérica atraviesa un escenario de reconfiguración, donde el péndulo ideológico sigue en movimiento. Foto: Composición LR
Latinoamérica atraviesa un escenario de reconfiguración, donde el péndulo ideológico sigue en movimiento. Foto: Composición LR

Perú no es el único país de América Latina que vive un año electoral clave. Este 2026, varios países de la región celebran elecciones presidenciales, entre ellos Costa Rica, Colombia, Brasil y Haití, en un contexto de inestabilidad política y los desafíos en seguridad y economía. Este calendario convierte al año en uno de los más relevantes para la definición del rumbo político regional.

Actualmente, conviven gobiernos de distintas orientaciones. Por un lado, naciones como Brasil, México, Colombia y Uruguay mantienen administraciones de izquierda o progresistas, mientras que otras como Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile y El Salvador están lideradas por gobiernos de derecha o centroderecha, enfocados en el orden público y el libre mercado.

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En conjunto, Latinoamérica atraviesa un escenario de reconfiguración, donde el péndulo ideológico sigue en movimiento, especialmente entre 2025 y 2027.

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Situación de Centroamérica

Las elecciones presidenciales en Costa Rica fueron ganadas por Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, quien logró una victoria en primera vuelta el 1 de febrero. La mandataria electa obtuvo alrededor del 48% de los votos, superando el umbral del 40% requerido por la legislación costarricense, lo que evitó la realización de una segunda vuelta.

El caso de Haití es distinto, ya que no logró concretar escrutinios estables debido a una profunda crisis política, institucional y de seguridad. Aunque se proyectaban votaciones para este año —las primeras en más de una década—, el proceso enfrentó constantes retrasos, incluyendo la postergación del registro electoral.

La nación no cuenta con un presidente electo, sino con un gobierno de transición encabezado por un consejo político provisional tras la salida del poder de Ariel Henry.

El voto en Sudamérica

Por otra parte, en Colombia la primera vuelta está programada para el 31 de mayo, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio, mientras que en Brasil los comicios se celebrarán el 4 de octubre, y de ser necesario un balotaje, este se realizará el 25 de octubre; ambos procesos serán clave para el rumbo político y económico de la región.

Las elecciones generales en Perú se desarrollan el 12 de abril, en una jornada nacional en la que más de 27 millones de ciudadanos están convocados a votar para elegir al mandatario, vicepresidentes y un nuevo Congreso bicameral —con diputados y senadores—, además de representantes al Parlamento Andino.

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